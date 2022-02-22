Рынок акций РФ открылся обвалом индекса МосБиржи более чем на 5%

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте утренней сессии во вторник сохранил негативный настрой начала недели из-за геополитической напряженности и возрастания санкционных рисков; индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 5,44%, динамика blue chips негативная.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2871,7 пункта (-5,44%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 9,5%.

Подешевели акции "Магнита" (-9,5%), "Газпрома" (-9,2%), "МТС" (-9%), "Сургутнефтегаза" (-7,4%), "Татнефти" (-7,2%), "Интер РАО" (-6,8%), АФК "Система" (-6,7%), "Норникеля" (-6,7%), "Московской биржи" (-6,5%), "ММК" (-6,1%), Сбербанка (-6%), Polymetal (-5,7%), "ЛУКОЙЛа" (-5,2%), "РусГидро" (-4,8%), "АЛРОСА" (-4,6%), "НЛМК" (-4,5%), "Русала" (-4,4%), ВТБ (-4,1%), "Яндекса" (-3,6%), "Полюса" (-3,5%), "Северстали" (-3,4%), "Аэрофлота" (-2,6%), "НОВАТЭКа" (-2,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,9%) и " Сбербанка (-4,3%), расписки TCS Group Holding (-4%) и OZON (-2,7%).

Подорожали акции "Роснефти" (+2,9%).

Доллар США подрос до 79,98 руб./$1 (+0,2 рубля).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", падение российских акций, наблюдаемое в начале торгов во вторник, 22 февраля, обусловлено неприятием инвесторов рисковых активов на фоне обострения антироссийской санкционной тематики после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных Луганской народной республики и Донецкой народной республики (ЛНР и ДНР). Накануне вечером президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле подписал соответствующий указ, в церемонии приняли участие главы обеих республик. Указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин поручил Вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. "В связи с обращением главы Донецкой Народной Республики министерству обороны Российской Федерации (...) осуществление Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики функций по поддержанию мира", - говорится в тексте указа главы государства.

"В связи с обращением главы Луганской Народной Республики министерству обороны Российской Федерации обеспечить (...) осуществление Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Луганской Народной Республики функций по поддержанию мира", - говорится в другом указе президента.

Президент США Джо Байден издал указ о блокировании имущества определенных лиц и запрете определенных сделок в связи с признанием Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает Белый дом. Эти санкции не входят в пакет мер, которые США подготовили на случай нападения РФ на Украину.

"Признание Российской Федерацией так называемых регионов Донецкой Народной Республики (ДНР) или Луганской Народной Республики (ЛНР) Украины противоречит обязательствам России по Минским соглашениям и еще больше угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, и, таким образом, представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в указе, опубликованном Белым домом.

Указом запрещаются инвестиции в ДНР и ЛНР, а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из данных регионов.

Великобритания объявит о новых санкциях против России в ответ на признание Донецкой и Луганской народных республик, заявила во вторник глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Ранее британские СМИ сообщили о том, что во вторник правительство Британии объявит о подобном решении. При этом они отмечают, что речь не пойдет о максимально жестком пакете мер, подготовленном Лондоном ранее. Наиболее жесткие меры, как ожидается, Великобритания введет в случае нападения РФ на Украину.

Высокопоставленный чиновник администрации США сообщает, что встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина будет зависеть от того, как в США воспримут дальнейшие действия России. "Мы будем наблюдать и оценивать действия, которые предпринимает Россия, и реагировать соответствующим образом", - сказал он журналистам на брифинге.

Как заявил чиновник, российские войска продолжают приближаться к границе Украины, и это, по его мнению, может стать препятствием для проведения встречи. Он отметил, что США в ответ на признание Москвой ДНР и ЛНР "примут дальнейшие меры, чтобы привлечь Россию к ответственности за это явное нарушение международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины

В понедельник рынки США были закрыты в связи с праздником (День президентов).

В выходные президент Франции Эммануэль Макрон предложил лидерам США и России провести саммит по вопросам безопасности в Европе, и обе стороны согласились на встречу. Вечером в понедельник интерес глобальных инвесторов к риску резко снизился из-за перспектив признания независимости ДНР и ЛНР со стороны России. Главы самопровозглашенных республик обратились к президенту РФ Владимиру Путину с соответствующей просьбой.

Во вторник индексы акций в Азии резко снижаются на геополитическом негативе (австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,35%, японский Nikkei 225 упал на 2,17%, китайский Shanghai Composite просел на 1,22%, гонконгский Hang Seng теряет 2,84%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 падает на 1,66%).

Нефтяной рынок во вторник растет на опасениях возможных перебоев поставок из России из-за потенциального конфликта с Украиной. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 07:09 МСК во вторник составила $96,85 за баррель (+1,53% и +1,98% в понедельник), апрельский фьючерс на WTI стоит $92,8 за баррель (+2,87% и -0,28% в понедельник).

Инвесторы также следят за переговорами по ядерной программе Ирана и оценивают вероятность скорого возвращения иранской нефти на глобальный рынок. Если санкции с Тегерана будут сняты, страна сможет экспортировать около 1 млн баррелей нефти в сутки.