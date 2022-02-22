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Евро превысил 91 руб. впервые с 26 апреля 2021 года

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Евро и доллар активно растут на Московской бирже во вторник в первой половине дня, курс евро поднялся выше 91 рубля/EUR1 впервые с 26 апреля 2021 года, доллар торгуется по направлению к 81 рублю/$1.

Курс евро составил 91,06 руб./EUR1 в 10:11 по московскому времени, что на 90,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 80,57 руб./$1, подорожав на 78,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 84,01 копейки - до 85,29 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро на фоне усилившихся тревог по поводу риска полномасштабного военного вторжения России на Украину и последующего ужесточения антироссийской санкционной политики со стороны Запада. Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Кроме того, президент поручил вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в самопровозглашенных республиках. Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, две колонны бронетехники находятся на территории ДНР и следуют на север и запад республики.

Западные страны назвали действия Москвы нарушением норм международного права и заявили о намерении ввести санкции, о которых может быть объявлено уже во вторник.

МосБиржа Украина Владимир Путин

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