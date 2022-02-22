Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
на 22.02В России 15 657 928+135 172В мире 425 942 053+1 432 074

Рубль приостановил падение к доллару и евро на заявлениях ЦБ РФ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Рубль приостановил падение к доллару и евро во вторник днем на заявлениях ЦБ РФ о мерах стабилизации финансового рынка на фоне геополитической напряженности и возрастания санкционных рисков из-за признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

ЭкономикаБанк России подготовился на случай введения санкций против инфраструктуры финрынкаБанк России подготовился на случай введения санкций против инфраструктуры финрынкаЧитать подробнее

Курс доллара США составил 80,16 руб./$1 в 10:41 по московскому времени, что на 55 копеек ниже, чем на момент появления новости. Евро стоил 90,54 руб./EUR1, подешевев на 66 копеек к этому времени.

Банк России держит на контроле развитие ситуации на финансовом рынке и готов принять все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ РФ. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России:

предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года;

предоставляет кредитным организациям возможность использования до 1 октября 2022 года величины курсов иностранных валют в целях расчета обязательных нормативов на 18 февраля 2022 года.

Также подчеркивается, что Банк России будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности.

ДНР ЛНР ЦБ РФ

Новости по теме

Новости

Останется ли кто-то за бортом дистанционных ГОСА? Обзор

Банк России подготовился на случай введения санкций против инфраструктуры финрынка

Банк России подготовился на случай введения санкций против инфраструктуры финрынка

Евро превысил 91 руб. впервые с 26 апреля 2021 года

Золото приблизилось к годовому максимуму на геополитических новостях

Золото приблизилось к годовому максимуму на геополитических новостях

Транзит "Газпрома" через Украину снижается во вторник

Цена Brent взлетела до $96,8 за баррель

Рынок акций РФ открылся обвалом индекса МосБиржи более чем на 5%

Рынок акций РФ открылся обвалом индекса МосБиржи более чем на 5%

Доллар превысил 80 руб./$1, индекс Мосбиржи упал на 17% в ходе обращения Путина

Доллар превысил 80 руб./$1, индекс Мосбиржи упал на 17% в ходе обращения Путина

ФАС одобрила создание СП "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти" на базе Меретояханефтегаз

Рынок акций РФ вписал в свою историю новый "черный понедельник"

Рынок акций РФ вписал в свою историю новый "черный понедельник"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });