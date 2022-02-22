Рубль приостановил падение к доллару и евро на заявлениях ЦБ РФ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Рубль приостановил падение к доллару и евро во вторник днем на заявлениях ЦБ РФ о мерах стабилизации финансового рынка на фоне геополитической напряженности и возрастания санкционных рисков из-за признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Курс доллара США составил 80,16 руб./$1 в 10:41 по московскому времени, что на 55 копеек ниже, чем на момент появления новости. Евро стоил 90,54 руб./EUR1, подешевев на 66 копеек к этому времени.

Банк России держит на контроле развитие ситуации на финансовом рынке и готов принять все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ РФ. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России:

предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года;

предоставляет кредитным организациям возможность использования до 1 октября 2022 года величины курсов иностранных валют в целях расчета обязательных нормативов на 18 февраля 2022 года.

Также подчеркивается, что Банк России будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности.