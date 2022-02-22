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Россия ограничит ввоз озоноразрушающих веществ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о регулировании порядка и объемов обращения озоноразрушающих веществ и гидрофторуглеродов, сообщила пресс-служба Минприроды.

Документ был подготовлен в этом ведомстве во исполнение обязательства России по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой.

В соответствии с постановлением, ежегодный объем ввоза, производства и использования гидрофторуглеродов в России будет постепенно сокращаться. С 2022 года объем потребления ГФУ не должен превышать 46,2 млн тонн. СО2 эквивалента, с 2024 года - до 31,6 млн тонн СО2 эквивалента, с 2029 года - 14,6 млн тонн СО2 эквивалента, с 2034 года - 9,7 млн тонн СО2 эквивалента, с 2036 года - 7,3 млн тонн СО2 эквивалента.

"Гидрофторуглероды используются при производстве холодильников, кондиционеров, аэрозолей, ингаляторов. Их относят в группе высоко парниковых газов, поэтому негативно влияют на экологию, - напомнили чиновники. - В частности, образуется парниковый эффект и возникает глобальное потепление".

С этим в министерстве связали необходимость ограничивать их ввоз, производство и использование. Под государственный контроль попадают дифторметан, декафторпентан, трифторметан, фторметан, гексафторпропан.

Минприроды правительство Монреальский протокол

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