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Озоновая дыра над Южным полюсом превысила размеры Антарктиды

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Дыра в защитном озоновом слое Земли, которая каждую весну возникает в Южном полушарии, на прошлой неделе выросла заметно быстрее обычного и превысила размеры Антарктиды, сообщает АР со ссылкой на данные европейской Службы мониторинга атмосферы Коперника (CAMS).

Нынешняя озоновая дыра шире обычного, и, вероятно, глубже обычного, заявил руководитель службы Венсан-Анри Пэш, отметив, что сначала она развивалась по обычному графику. Сейчас она по площади превзошла 75% озоновых дыр, которые наблюдали с 1979 года.

Пэш напомнил, что год назад озоновая дыра тоже развивалась по стандартной схеме, но в результате оказалась одной из самых "долгоиграющих" в истории наблюдений.

Озоновый слой поглощает ультрафиолетовые лучи, исходящие от Солнца и способные нанести вред живым клеткам. Дыры в озоновом слое могут привести к попаданию большего числа солнечной радиации на Землю.

Эксперты заявляют, что, несмотря на постепенное восстановление озонового слоя, только к 2060-2070 годам из атмосферы исчезнут озоноразрушающие вещества, которые используются в хладагентах и аэрозольных баллончиках. На данный момент использование озоноразрушаюзих веществ регламентируется Монреальским протоколом 1987 года.

Антарктида CAMS Венсан-Анри Пэш

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