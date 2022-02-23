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Цены евробондов РФ заметно падают в среду, отыгрывая санкционные риски

Доходность превысила 6% годовых

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Котировки российских еврооблигаций заметно падают в среду днем, отыгрывая возросшие санкционные риски после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР); процентные ставки большинства выпусков долларовых евробондов РФ превысили 6% годовых.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка снижаются в цене, что в итоге ведет к существенному (на 60-110 базисных пунктов) расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 16:15 по московскому времени снизилась на 235 базисных пунктов по отношению к вторнику и составила 101,32% от номинала, что соответствует доходности 6,86% годовых (рост на 109 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries снизилась всего на 8 базисных пунктов относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,81% от номинала, что соответствует доходности 1,67% годовых (рост на 4 пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 105 пунктов по отношению к 22 февраля и составил 519 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 814 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 95,66% от номинала (доходность выросла на 67 базисных пунктов - до 6,24% годовых). В свою очередь, еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 786 базисных пунктов, опустившись до 92,68% от номинала (доходность выросла на 69 пунктов и составила 6,27% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 288 пунктов, до 94,38% от номинала (доходность выросла на 80 базисных пунктов, до 6,27% годовых), с погашением в 2023 году - на 108 базисных пунктов, до 101,1% от номинала (доходность выросла на 71 базисный пункт, до 4,13% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 700 базисных пунктов, подешевев до 88,73% от номинала (доходность выросла на 57 пунктов и составила 6,13% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 340 базисных пунктов, до 91,47% от номинала (доходность выросла на 78 базисных пунктов - до 6,15% годовых).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", резкое падение стоимости российских еврооблигаций связано, прежде всего, с возросшими санкционными рисками после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. При этом на рынок давят как уже объявленные санкции, так и опасения их усиления в будущем в случае дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины.

Не самый жесткий вариант

США раскрыли содержание первого санкционного пакета, принятого в ответ на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. В целом рестрикции реализованы не в самом "жестком" варианте, и точка невозврата, которой могли бы стать, например, блокирующие санкции в отношении системообразующих публичных банков, пока не пройдена, и форточка дипломатических возможностей не захлопнута. Зато санкционное "меню" оказалось неожиданно богатым - в первую очередь, из-за включения в SDN List госкорпорации "ВЭБ", представленной в самых разных сферах.

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Сначала в специальном телевизионном обращении ключевые пункты санкционного пакета обрисовал президент США Джо Байден. Он сообщил, что блокирующие санкции, то есть включение в SDN List, затронут две крупные финансовые группы - ВЭБ и "military bank" (имелся в виду Промсвязьбанк, опорный банк российского ОПК).

ВЭБ уже давно находился под санкциями - но не под блокирующими, а гораздо более мягкими, секторальными. Из-за них с 2014 года ВЭБ оказался фактически отрезан от западных рынков капитала и, не имея возможности рефинансировать внешний долг, получал на его обслуживание субсидии из федерального бюджета. Теперь же речь идет именно о "черном списке" (SDN List). Все американские активы граждан и организаций, попавших в SDN List, замораживаются. Транзакции фигурантов списка с резидентами США или на территории США запрещены. Исключения или отсрочки оговариваются отдельными документами OFAC, подразделения Минфина США, ответственного за правоприменение в области санкций.

Санкции коснулись и доступа России к внешним рынкам заимствований. "Мы отрежем российское правительство от доступа к западному финансированию", - сказал Байден, добавив, что РФ больше не сможет занимать как на американском, так и на европейском рынке. США вводят запрет на покупку на вторичном рынке государственных облигаций, выпущенных Минфином РФ, Банком России или Фондом национального благосостояния после 1 марта 2022 года. Усиление рестрикций в отношении суверенного долга еще сильнее отсекает Россию от источников денежных поступлений "для финансирования приоритетов правительства и президента Путина, включая дальнейшее вторжение на Украину", говорится в сообщении OFAC.

Таким образом, санкции в отношении вторичного рынка ОФЗ пока реализованы в не самом жестком варианте, так как не требуют от американских финансовых организаций избавляться от облигаций "старых" выпусков, размещенных до санкций на "первичку".

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россия столкнется с "серьезнейшими последствиями". Блинкен добавил, что "об этом четко заявили не только США, но практически все наши союзники и партнеры". Он отметил, что такие действия Москвы приведут к усилению НАТО в Европе, Украине будет предоставлена дополнительная помощь в сфере безопасности, а также дипломатическая, политическая, экономическая и гуманитарная поддержка.

Французское председательство в Совете ЕС сообщило об одобрении Комитетом постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе (COREPER) проектов постановлений совета по санкциям в отношении России из-за признания Донецкой и Луганской народных республик. "(Состоялось) одобрение в COREPER II юридических актов по санкциям", - говорится в сообщении в Твиттере постпредства Франции при Европейском союзе. В нем также объявляется о начале письменной процедуры официального утверждения проектов в Совете ЕС. "Запущена письменная процедура с истечением в 15:00 (17:00 по Москве) для их утверждения советом и публикации сегодня в "Официальном журнале" ЕС", - сообщило французское председательство.

Russia-30 US Treasuries

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