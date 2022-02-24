Квартальная выручка Moderna выросла в 12 раз

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. вышла на прибыльный уровень в четвертом квартале 2021 года и увеличила выручку более чем в 12 раз благодаря высоким продажам вакцины от COVID-19.

Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила $4,8 млрд, или $11,29 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $272 млн, или $0,69 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Moderna на уровне $9,96 на акцию.

Квартальная выручка компании подскочила до $7,2 млрд с $571 млн годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $6,8 млрд.

Выручка от продажи вакцины от коронавируса составила $6,9 млрд по сравнению с $200 млн за тот же период прошлого года. В общей сложности Moderna продала 297 млн доз вакцины против 13 млн доз годом ранее. Вакцина Moderna от COVID-19 была одобрена для экстренного использования в США и Канаде в декабре 2020 года.

Компания сообщила, что к настоящему времени подписала соглашения о поставках вакцины в 2022 году на общую сумму $19 млрд, а также продолжает переговоры с властями некоторых государств, обсуждая поставки на конец 2022 года и 2023 год.

Совет директоров Moderna одобрил запуск новой программы обратного выкупа акций на общую сумму $3 млрд. Предыдущая программа объемом $1 млрд, о которой компания объявила в августе 2021 года, была полностью реализована к концу января текущего года.

По итогам всего минувшего года Moderna зафиксировала чистую прибыль в $12,202 млрд по сравнению с убытком в $747 млн годом ранее, увеличив выручку в 23 раза - до $18,47 млрд.

За последний год котировки Moderna снизились на 8,5%.