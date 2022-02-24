Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Квартальная выручка Moderna выросла в 12 раз

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. вышла на прибыльный уровень в четвертом квартале 2021 года и увеличила выручку более чем в 12 раз благодаря высоким продажам вакцины от COVID-19.

Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила $4,8 млрд, или $11,29 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $272 млн, или $0,69 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Moderna на уровне $9,96 на акцию.

Квартальная выручка компании подскочила до $7,2 млрд с $571 млн годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $6,8 млрд.

Выручка от продажи вакцины от коронавируса составила $6,9 млрд по сравнению с $200 млн за тот же период прошлого года. В общей сложности Moderna продала 297 млн доз вакцины против 13 млн доз годом ранее. Вакцина Moderna от COVID-19 была одобрена для экстренного использования в США и Канаде в декабре 2020 года.

Компания сообщила, что к настоящему времени подписала соглашения о поставках вакцины в 2022 году на общую сумму $19 млрд, а также продолжает переговоры с властями некоторых государств, обсуждая поставки на конец 2022 года и 2023 год.

Совет директоров Moderna одобрил запуск новой программы обратного выкупа акций на общую сумму $3 млрд. Предыдущая программа объемом $1 млрд, о которой компания объявила в августе 2021 года, была полностью реализована к концу января текущего года.

По итогам всего минувшего года Moderna зафиксировала чистую прибыль в $12,202 млрд по сравнению с убытком в $747 млн годом ранее, увеличив выручку в 23 раза - до $18,47 млрд.

За последний год котировки Moderna снизились на 8,5%.

Хроника 09 января 2020 года – 24 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Moderna США коронавирус

Новости по теме

Новости

CNN сообщил об отсутствии в ЕС единства насчет отключения России от SWIFT

Глава Еврокомиссии грозит РФ серьезными ограничениями доступа на рынки капитала

Рынок акций РФ обновил многолетние минимумы из-за войны в Донбассе

Рынок акций РФ обновил многолетние минимумы из-за войны в Донбассе

Правительство РФ подготовило меры по защите финрынков и компаний

Правительство РФ подготовило меры по защите финрынков и компаний
Военная операция на Украине

Шведская Vattenfall отказалась от российского ядерного топлива для АЭС

Военная операция на Украине

ВТБ рекомендовал корпоративным клиентам отказаться от операций в долларах и евро

"Тольяттиазот" прекратил транзит аммиака через Украину и остановил часть мощностей

"Тольяттиазот" прекратил транзит аммиака через Украину и остановил часть мощностей
Военная операция на Украине

Auchan меняет график работы магазинов на Украине

Золото подскочило до максимума с сентября 2020 года

ВТБ рекомендовал клиентам сократить или закрыть позиции по портфелям иностранных бумаг

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });