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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Кремль определится с контрсанкциями исходя из интересов России

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Россия примет ответные меры на новые санкции США и Евросоюза, при принятии конкретных решений будет руководствоваться национальными интересами, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Разумеется, ответные меры последуют. Принцип взаимности будет, конечно, действовать. Насколько они будут симметричными или асимметричными, это будет зависеть от анализа, - сказал он и добавил, что "рестрикции предстоит еще проанализировать".

"В ходе этого анализа главная цель - наши собственные интересы. Мы будем действовать исходя исключительно из наших собственных интересов", - пообещал он.

По его словам, в Кремле предпочитают оценивать вопрос о введении персональных санкций против Владимира Путина, исходя из реальности, а не вероятностных рассуждений.

"К вероятностям мы относимся как к вероятностям. Исходим из реальности" - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к возможности включения Путина "в черный список".

Выступление президента США Джо Байдена Путин не смотрел, но получил о нем письменный доклад, сказал также пресс-секретарь российского лидера.

США, Евросоюз, Великобритания, Япония, Швейцария и Австралия ввели санкции против России из-за военной операции на Украине. Объявляя о принятом решении, Байден подтвердил, что не исключается вариант введения персональных санкций против Путина.

Дмитрий Песков Владимир Путин Джо Байден США Украина

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