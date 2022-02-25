ЦБ объявил очередной пакет мер поддержки финсектора. Текст

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Банк России одобрил новый пакет мер поддержки финансового сектора в условиях резко возросшей волатильности из-за военной операции на Украине. Ниже следует полный текст сообщения регулятора.

"В связи с повышенной волатильностью на финансовом рынке Банк России в дополнение к опубликованным ранее решениям реализует следующие меры:

1. Для расширения возможностей системно значимых кредитных организаций управлять своей ликвидностью Банк России вводит послабление в отношении норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), который распространяется на эти организации. Банк России не будет применять меры воздействия за снижение фактического значения норматива как при фактических оттоках денежных средств, так и в силу обесценения стоимости высоколиквидных активов, а также ограниченной возможности по пролонгации договоров привлечения денежных средств на срок свыше 30 календарных дней с одновременным погашением ранее привлеченных долгосрочных обязательств (пассивов). Срок действия меры - 31 декабря 2022 года.

2. В целях расширения возможностей брокерских организаций управлять своей ликвидностью Банк России не будет применять меры воздействия к брокерским организациям за нарушения норматива краткосрочной ликвидности. Срок действия меры - 31 декабря 2022 года.

3. В целях адаптации страховых организаций к повышенной рыночной волатильности им будет предоставлена возможность установления фиксированной величины курсов иностранных валют по состоянию на 18 февраля 2022 года для расчета обязательных нормативов (ранее аналогичная мера была введена для кредитных организаций). При использовании курсов валют и цен финансовых инструментов по состоянию на 18 февраля 2022 года страховые компании также могут применять фиксированные по состоянию на 18 февраля 2022 года значения кривой бескупонной доходности. Срок действия меры - 31 декабря 2022 года.

4. В целях обеспечения большей гибкости для кредиторов при работе с клиентами Банк России, пользуясь правом, предоставленным частью 11 статьи 6 федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", временно приостанавливает действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита (займа) при заключении кредитором договоров потребительского кредита (займа). При этом действующая матрица макропруденциальных надбавок по вновь предоставляемым необеспеченным потребительским кредитам сохраняется неизменной (повышенные надбавки по высоким ПСК) и будет стимулировать банки ограниченно повышать ставки по кредитам гражданам. Решение вступит в силу с момента официального опубликования нормативного акта Банка России. Срок действия меры - 30 июня 2022 года.

5. Для улучшения возможности банков управлять ликвидностью Банк России на внеплановом совете директоров ГК "Агентство по страхованию вкладов" инициирует вопрос о снижении до нуля дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов для банков - участников системы страхования вкладов по вкладам в рублях и иностранной валюте, в том числе удостоверенных сберегательными сертификатами, привлеченным в I и II кварталах 2022 года.

6. В рамках проведения контрциклической макропруденциальной политики в условиях повышенной волатильности на валютном рынке Банк России с 28 февраля 2022 года распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по требованиям банков в иностранной валюте к юридическим лицам (158 млрд рублей на 1 февраля 2022 года). По вновь возникшим требованиям банков в иностранной валюте к юридическим лицам надбавки к коэффициентам риска также отменяются. Срок действия меры - бессрочно.

Обращаем внимание, что в текущей ситуации повышенной волатильности и реализации мер по сохранению финансовой устойчивости кредитным организациям целесообразно рассмотреть вопрос о переносе выплаты дивидендов и бонусов менеджменту. Это является обязательным в случае, если банк планирует использовать надбавки к нормативам достаточности капитала (надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость)".