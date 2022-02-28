Алтайский ритейлер "Мария-Ра" призвал покупателей заводить карты "Мир"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Алтайском крае торговая сеть "Мария-Ра" рекомендовала покупателям переходить на платежную систему "Мир" из-за санкций, сообщил "Интерфаксу" представитель ритейлера.

"Объявления с рекомендацией воспользоваться российской платежной системой "Мир" размещены в связи с ситуацией в стране из-за санкций в отношении РФ", - сказал он.

На сайте сети появилось соответствующее объявление с разъяснением: "Во-первых, в нашей компании планомерно идет перевод сотрудников на данную систему, так как она более экономичная в обслуживании. Во-вторых, это отечественная платежная система, а значит, она более безопасна и надежна в плане применения любых санкций или ограничений, вызванных какими бы ни было политическими событиями".

В компании уточнили, что сеть не ограничивает покупателей в выборе платежных систем, которые доступны на сегодня в России.

ООО "Мария-Ра" владеют Александр Ракшин и члены его семьи: Евгений, Алла и Галина Ракшины (по 25%), следует из материалов системы "СПАРК-Интерфакс".

По итогам 2020 года головная компания "Мария-Ра" получила 9,2 млрд рублей выручки и 5,6 млрд рублей чистой прибыли.

Согласно данным на официальном сайте "Марии-Ра", сеть входит в топ-15 крупнейших продовольственных сетей РФ. На сегодняшний день она включает 1,248 тыс. магазинов, представленных на территории Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. В торговой сети работают более 20 тысяч человек.