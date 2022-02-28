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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

ЦБ уточнил, что послабления по лимитам затронут только подсанкционные банки

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Банк России уточнил, что временные послабления по неприменению мер в случае несоблюдения кредитными организациями лимитов открытых валютных позиций распространяются только на банки, попавшие под санкции.

Ранее ЦБ сообщил, что до 1 июля 2022 года не будет применять к кредитным организациям меры за несоблюдение установленных лимитов в отношении открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, суммы всех открытых валютных позиций, а также балансирующей позиции в рублях при условии, что данная ситуация возникла в силу внешних обстоятельств, а предоставленная возможность не используется банками в спекулятивных целях.

Послабления и меры поддержки принимаются, чтобы обеспечить устойчивость банковского сектора в условиях санкций, которые были введены из-за военной операции России на Украине.

Банк России Украина

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