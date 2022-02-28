Нефть Brent подорожала до $103,08 за баррель

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать на фоне введения новых санкций Запада против России из-за ситуации в Украине.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:50 в понедельник составляет $103,08 за баррель, что на $5,15 (5,26%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Срок этих контрактов истекает 1 марта. Майские фьючерсы на Brent увеличиваются в цене на $4,8 (5,1%), до $98,92 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $96,17 за баррель, что на $4,58 (5%) выше итогового значения сессии в пятницу.

Рынок продолжает следить за развитием событий в Украине, где идут боевые действия, и анализирует реакцию международных акторов на эти события. В субботу главы стран G7 приняли решение отключить некоторые российские банки от международной системы платежей SWIFT.

"Хотя точные детали о введении новых санкций не были опубликованы, и, по всей видимости, по-прежнему сделаны исключения на торговлю энергоресурсами и продуктами питания, препятствия, которые создадут эти санкции для операций платежей, скорее всего усугубят шок на сырьевых рынках", - написали аналитики банка Goldman Sachs.

Эксперты банка повысили свой прогноз цены на нефть Brent на месяц до $115 за баррель с $95 за баррель. По их расчетам, рынку придется сократить спрос на 4 млн баррелей нефти, чтобы преодолеть негативный эффект от потери российского экспорта энергоресурсов. Даже переадресация нефтяных потоков на Восток не поможет улучшить ситуацию на рынке, считают аналитики, поскольку для этого придется увеличить время транзита на 12 дней, что эквивалентно потерям 90 млн баррелей нефти.

Рынок ждет заседания ОПЕК+ на этой неделе, на котором будет принято решение относительно апрельского уровня добычи нефти в странах, входящих в неформальную организацию. Страны ОПЕК+ с лета прошлого года ежемесячно наращивают нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки на фоне постепенного выхода мировой экономики из кризиса, вызванного пандемией COVID-19.