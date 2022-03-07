Байден еще не принял решение по предложению о запрете импорта нефти из России

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден на данный момент не принял решения по поводу идеи об эмбарго на импорт российской нефти, заявила в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки.

"На данный момент нет решения о запрете на импорт нефти из России. Продолжатся дискуссии по этой теме: как внутренние, так и с нашими партнерами по всему миру", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

Она напомнила, что, к примеру, европейские страны импортируют гораздо больше российской нефти, чем США, и поэтому Вашингтону в таких вопросах нужно учитывать интересы своих партнеров в Европе.