Brent торгуется у $110 за баррель

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в пятницу вечером, но по итогам недели могут продемонстрировать снижение.

К 17:55 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожади в Лондоне на $1,29 (1,18%) - до $110,62 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,23 (1,16%) - до $107,25 за баррель.

За последние пять дней Brent подешевела на 6,66%, WTI потеряла 7,2%, несмотря на то, что котировки достигали рекордных значений с лета 2008 года в начале недели. Недельное снижение может быть зафиксировано на фоне оценки трейдерами усилий западных стран по замене российских поставок нефти из-за конфликта в Украине.

Тем не менее сообщения о приостановке переговоров между Ираном и странами 5+1 в Вене по восстановлению ядерной сделки и о ракетной атаке на НПЗ в Саудовской Аравии со стороны повстанцев-хуситов поддерживают рост котировок в пятницу. Саудовское новостное агентство SPA, однако, отметило, что ракетный удар не повлиял на поставки нефти.

Тем временем поступившие сигналы в заявлении российского президента Владимира Путина о наличии "позитивных сдвигов" в переговорах с Украиной могу сдерживать рост котировок.

"Оба контракта запросто могут упасть ниже $100 за баррель на любой новости, которую рынок интерпретирует как сигнал к улучшению ситуации с поставками", - отметил аналитик OANDA Джеффри Хейли.

При этом котировки могут с такой же легкостью превысить $115 за баррель, если поступающие новости окажутся негативными, добавил он.

"Такой вот сейчас рынок", - сказал Хейли.