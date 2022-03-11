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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:38

ИД Pearson отклонил предложение Apollo о покупке за $8,47 млрд

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU -Британский издательский дом Pearson Plc сообщил, что отклонил предложение американской инвесткомпании Apollo Global Management Inc. о покупке за 6,47 млрд фунтов стерлингов ($8,47 млрд). В Pearson решили, что предложение серьезно недооценивает компанию и ее перспективы.

Ранее 11 марта Apollo сообщила, что рассматривает возможность приобретения Pearson, отметив, что обсуждение сделки находится на раннем этапе, и по его итогам руководство Apollo может принять решение не делать предложение о покупке.

По британским законам, после такого сообщения Apollo обязана в течение 28 дней направить руководству Pearson официальное уведомление о намерении совершить сделку или об отказе от таких планов.

Pearson сообщила, что 7 марта получила уже второе необязывающее предложение от Apollo, оценивающее издательский дом в 854,2 пенса за акцию. Первое предложение, поступившее еще в ноябре прошлого года, - 800 пенсов за акцию, также было отклонено.

Компания Peason была основана еще в 1840-х годах, с 1920-х годов она занимается издательской и образовательной деятельностью. Ей принадлежат такие бренды, как Penguin Books и Longman.

Акции Pearson взлетели в цене на 21% в ходе торгов в пятницу. С начала года капитализация компании, входящей в расчет индекса FTSE 100, увеличилась на 32% и достигла 4,9 млрд фунтов ($6,42 млрд).

Apollo Pearson США Великобритания Penguin Books Longman

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