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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Глава ЦБ впервые за два года ограничится заявлением после планового совета по ставке

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров по ставке в пятницу, 18 марта, выступит с заявлением по денежно-кредитной политике (ДКП), говорится в сообщении ЦБ.

Традиционной пресс-конференции после планового заседания совета директоров ЦБ не будет, следует из календаря решений по ключевой ставке. На 15:00 18 марта запланировано только заявление председателя. При этом на остальные заседания совета директоров по ставке (29 апреля, 10 июня, 22 июля, 16 сентября, 28 октября, 16 декабря) пока запланировано проведение брифингов председателя.

После предыдущего внепланового заседания совета директоров ЦБ 28 февраля 2022 года Набиуллина тоже ограничилась только выступлением. Тогда Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых.

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