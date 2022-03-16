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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Чистая прибыль E.ON выросла почти в пять раз в 2021 году

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Германский энергетический концерн E.ON SE в 2021 году увеличил чистую прибыль почти в пять раз и повысил размер дивидендов на 4%.

Компания, однако, ожидает снижения прибыли в текущем году из-за закрытия АЭС.

Как сообщается в пресс-релизе E.ON, чистая прибыль в минувшем году составила 4,7 млрд евро по сравнению с 1 млрд евро в 2020 году. Скорректированная чистая прибыль выросла до 2,5 млрд евро с 1,6 млрд евро годом ранее.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) повысилась до 4,7 млрд евро по сравнению с 3,8 млрд евро. Скорректированная EBITDA составила 7,9 млрд евро против 6,9 млрд евро. Главный финансовый директор E.ON Марк Спикер отметил, что результаты превзошли прогнозы опрошенных аналитиков.

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Годовая выручка E.ON подскочила на 27%, до 77,36 млрд евро с 60,94 млрд евро годом ранее.

Компания по итогам года увеличила дивиденды на 4%, до 0,49 евро на акцию с 0,47 евро в предыдущем году. E.ON намеревается увеличить размер дивидендов на 5% к 2026 году.

Согласно прогнозу компании на 2022 год, скорректированная чистая прибыль составит 2,3-2,5 млрд евро, а скорректированная EBITDA - 7,6-7,8 млрд евро. Компания связала падение показателей с закрытием оставшихся атомных электростанций в Германии в текущем году.

E.ON также сообщила, что в представленном прогнозе не отражено влияние вооруженного конфликта между Украиной и Россией, но отметила, что следит за рисками на сырьевых рынках, а также за связанными с ними кредитными рисками.

Котировки акций E.ON растут на 0,6% в ходе торгов в среду. За последний год капитализация компании повысилась на 25,1% и составляет в настоящее время около 27,8 млрд евро.

E.ON

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