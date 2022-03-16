Чистая прибыль E.ON выросла почти в пять раз в 2021 году

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Германский энергетический концерн E.ON SE в 2021 году увеличил чистую прибыль почти в пять раз и повысил размер дивидендов на 4%.

Компания, однако, ожидает снижения прибыли в текущем году из-за закрытия АЭС.

Как сообщается в пресс-релизе E.ON, чистая прибыль в минувшем году составила 4,7 млрд евро по сравнению с 1 млрд евро в 2020 году. Скорректированная чистая прибыль выросла до 2,5 млрд евро с 1,6 млрд евро годом ранее.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) повысилась до 4,7 млрд евро по сравнению с 3,8 млрд евро. Скорректированная EBITDA составила 7,9 млрд евро против 6,9 млрд евро. Главный финансовый директор E.ON Марк Спикер отметил, что результаты превзошли прогнозы опрошенных аналитиков.

Годовая выручка E.ON подскочила на 27%, до 77,36 млрд евро с 60,94 млрд евро годом ранее.

Компания по итогам года увеличила дивиденды на 4%, до 0,49 евро на акцию с 0,47 евро в предыдущем году. E.ON намеревается увеличить размер дивидендов на 5% к 2026 году.

Согласно прогнозу компании на 2022 год, скорректированная чистая прибыль составит 2,3-2,5 млрд евро, а скорректированная EBITDA - 7,6-7,8 млрд евро. Компания связала падение показателей с закрытием оставшихся атомных электростанций в Германии в текущем году.

E.ON также сообщила, что в представленном прогнозе не отражено влияние вооруженного конфликта между Украиной и Россией, но отметила, что следит за рисками на сырьевых рынках, а также за связанными с ними кредитными рисками.

Котировки акций E.ON растут на 0,6% в ходе торгов в среду. За последний год капитализация компании повысилась на 25,1% и составляет в настоящее время около 27,8 млрд евро.