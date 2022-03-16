Переводы через "Сбербанк онлайн" за рубеж можно получить наличными лишь до 17 марта

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Средства, отправленные за рубеж через "Сбербанк онлайн", можно будет получить в наличной форме только до 17 марта 2022 года, сообщил банк в своем телеграм-канале.

"Если вы недавно отправляли переводы за границу в "Сбербанк онлайн" по ФИО и номеру телефона, чтобы получателю выдали деньги наличными, попросите адресата как можно быстрее их забрать", - отметил банк.

Он пояснил, что такие переводы шли через Western Union, которая сейчас прекращает работу в России. "Наличные по ним можно будет получить только до 17 марта. Если за это время деньги не заберут, они автоматически вернутся вам на карту до 22 марта", - отмечает Сбербанк.

Кредитная организация подчеркивает, что сейчас перевести деньги за рубеж по номеру телефона можно безналично, с зачислением на карту или счёт в иностранном банке.

На прошлой неделе Western Union заявила о прекращении работы в России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине. Компания сообщала, что обратилась в Банк России с заявлением об исключении из реестра операторов платежных систем с 24 марта.

Western Union в России работает как НКО "Вестерн Юнион ДП Восток". Чистая прибыль кредитной организации по МСФО за шесть месяцев 2021 года составила 817,5 млн рублей, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (204,2 млн руб.).