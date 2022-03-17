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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

США санкционировали расширение поставок сжиженного газа в Европу

США санкционировали расширение поставок сжиженного газа в Европу
СПГ-терминал в порту Роттердама
Фото: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Американская администрация приняла решение разрешить дополнительное экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) с объектов на побережье Мексиканского залива, чтобы помочь Европе справиться с энергетическим кризисом.

"Американский СПГ остается важным компонентом глобальной энергетической безопасности, и министерство энергетики по-прежнему привержено поиску способов помочь нашим союзникам и торговым партнерам в поставках необходимых им энергоносителей", - говорится в заявлении Минэнерго США.

Это решение позволяет крупному поставщику Cheniere Energy экспортировать 0,72 миллиарда кубических футов (20,4 млн кубометров) в день со своих терминалов Sabine Pass, Луизиана и Корпус-Кристи (Техас), в страны, которые не имеют соглашений о свободной торговле с Соединенными Штатами, включая все европейские.

Ранее терминалам было разрешено экспортировать газ только в страны с соглашениями о свободной торговле, включая Канаду, Мексику, Австралию и ряд стран Азии, Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки.

Как сообщалось, Еврокомиссия разработала план отказа от угля, нефти и газа из России, который предусматривает диверсификацию поставок "за счет увеличения объемов импорта сжиженного природного газа от нероссийских поставщиков".

США Россия Европа
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