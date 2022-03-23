Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

Рубль слегка подешевел к бивалютной корзине утром в ожидании новостей о санкциях

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Доллар США не изменился, евро немного подрос на Московской бирже в среду утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей о новой серии антироссийских санкций со стороны западных стран.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 103,55 руб./$1 (без изменений к уровню предыдущего закрытия). Евро стоил 115 руб./EUR1 (+50 копеек к уровню закрытия вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 22,5 копейки, составив 108,7 рубля.

Доллар оказался на 0,5 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 0,2 рубля ниже официального курса.

Ситуация вокруг Украины и санкции против РФ

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к бивалютной корзине на старте торгов, в центре внимания участников рынка по-прежнему остается ситуация на Украине и санкции против России, включая возможный отказ Европы от российской нефти.

В четверг пройдет встреча глав государств НАТО, итогом которой могут стать более жесткие меры в отношении РФ. Президент США Джо Байден в среду отправляется в Европу, где примет участие в саммите лидеров НАТО, стран G7 и выступит перед лидерами Евросоюза.

По словам советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, основная цель поездки - координация дальнейшей реакции Запада на ситуацию на Украине. Салливан также сообщил, что Байден вместе с партнерами планирует объявить о новых санкциях против РФ. "Он объявит о совместных действиях по укреплению европейской энергетической безопасности и сокращению зависимости Европы от российского газа", - добавил Салливан.

В рамках давления на Россию по украинскому вопросу администрация Байдена готовит санкции и в отношении большинства депутатов Госдумы, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники и соответствующие документы.

О санкциях в отношении более чем 300 российских депутатов Байден намерен объявить уже в четверг во время поездки в Европу, ограничения должны быть введены "в координации с Европейским союзом и странами G20".

Ожидается, что сначала Байден отправится в Брюссель, где 24 марта состоится саммит лидеров стран НАТО, 24-25 марта состоится заседание Европейского Совета, в ходе которого Байден, как ожидается, выступит с речью. 24 марта пройдет встреча лидеров G7.

Цены на нефть

Цены на нефть поднимаются в среду после умеренного снижения по итогам предыдущей сессии, инвесторы оценивают неожиданные данные о сокращении запасов этого топлива в США по итогам прошлой недели.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени в среду составила $116,43 за баррель, что на 0,82% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $109,91 за баррель, что на 0,59% выше итогового значения предыдущей сессии.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,3 млн баррелей, хотя аналитики в среднем ожидали их роста.

Официальные сведения о резервах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на рост запасов на 110 тыс. баррелей.

МосБиржа США Украина Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аналитики прогнозируют рост цен на авиабилеты в РФ в полтора раза

Аналитики прогнозируют рост цен на авиабилеты в РФ в полтора раза

Японский производитель техники Sharp приостановил поставки в РФ

ФАС может резко увеличить индексацию железнодорожных тарифов

ФАС может резко увеличить индексацию железнодорожных тарифов

Транзитная заявка на газ через Украину осталась на прежнем максимальном уровне

Нефть подорожала на данных о сокращении запасов в США

Нефть подорожала на данных о сокращении запасов в США

"Транснефть" в 2021 году выплатила 6,7 млрд руб. за загрязнение нефтепровода "Дружба"

"Транснефть" в 2021 году выплатила 6,7 млрд руб. за загрязнение нефтепровода "Дружба"

Oriflame прекращает инвестиции и тренинги в России

Oriflame прекращает инвестиции и тренинги в России

Госдума приняла пакет антикризисных налоговых поправок

Глава Минтранса заявил о потере Россией 78 самолетов из-за арестов за рубежом

Глава Минтранса заявил о потере Россией 78 самолетов из-за арестов за рубежом
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });