Рубль слегка подешевел к бивалютной корзине утром в ожидании новостей о санкциях

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Доллар США не изменился, евро немного подрос на Московской бирже в среду утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей о новой серии антироссийских санкций со стороны западных стран.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 103,55 руб./$1 (без изменений к уровню предыдущего закрытия). Евро стоил 115 руб./EUR1 (+50 копеек к уровню закрытия вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 22,5 копейки, составив 108,7 рубля.

Доллар оказался на 0,5 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 0,2 рубля ниже официального курса.

Ситуация вокруг Украины и санкции против РФ

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к бивалютной корзине на старте торгов, в центре внимания участников рынка по-прежнему остается ситуация на Украине и санкции против России, включая возможный отказ Европы от российской нефти.

В четверг пройдет встреча глав государств НАТО, итогом которой могут стать более жесткие меры в отношении РФ. Президент США Джо Байден в среду отправляется в Европу, где примет участие в саммите лидеров НАТО, стран G7 и выступит перед лидерами Евросоюза.

По словам советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, основная цель поездки - координация дальнейшей реакции Запада на ситуацию на Украине. Салливан также сообщил, что Байден вместе с партнерами планирует объявить о новых санкциях против РФ. "Он объявит о совместных действиях по укреплению европейской энергетической безопасности и сокращению зависимости Европы от российского газа", - добавил Салливан.

В рамках давления на Россию по украинскому вопросу администрация Байдена готовит санкции и в отношении большинства депутатов Госдумы, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники и соответствующие документы.

О санкциях в отношении более чем 300 российских депутатов Байден намерен объявить уже в четверг во время поездки в Европу, ограничения должны быть введены "в координации с Европейским союзом и странами G20".

Ожидается, что сначала Байден отправится в Брюссель, где 24 марта состоится саммит лидеров стран НАТО, 24-25 марта состоится заседание Европейского Совета, в ходе которого Байден, как ожидается, выступит с речью. 24 марта пройдет встреча лидеров G7.

Цены на нефть

Цены на нефть поднимаются в среду после умеренного снижения по итогам предыдущей сессии, инвесторы оценивают неожиданные данные о сокращении запасов этого топлива в США по итогам прошлой недели.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени в среду составила $116,43 за баррель, что на 0,82% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $109,91 за баррель, что на 0,59% выше итогового значения предыдущей сессии.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,3 млн баррелей, хотя аналитики в среднем ожидали их роста.

Официальные сведения о резервах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на рост запасов на 110 тыс. баррелей.