Трейдеры предупредили о возможном росте цен на нефть выше $200 за баррель

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Известные в нефтяном секторе эксперты прогнозируют подъем мировых цен на нефть выше $200 за баррель в связи с усиливающимся международным бойкотом российских энергоресурсов и недостатком альтернативных источников поставок, пишет газета Financial Times.

Так, основатель хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран полагает, что поставки нефти из России в Европу могут прекратиться из-за ситуации на Украине, и это приведет к продолжительной трансформации глобального энергетического рынка.

"Пора просыпаться. Мы не вернемся к нормальному бизнесу за несколько месяцев, - заявил Андюран в ходе выступления на сырьевом саммите в Лозанне, организованном FT. - Я думаю, Европа теряет российские поставки навсегда. Цены на нефть могут достигнуть $250 за баррель в этом году, что вдвое выше текущих уровней".

Другие эксперты, выступавшие на мероприятии, также считают, что российская нефть и нефтепродукты, включая дизельное топливо, не вернутся на европейский рынок в ближайшем будущем, даже если Москва и Киев заключат перемирие. По оценкам экспертов, рынок потеряет поставки нефти РФ в объеме порядка 3 млн баррелей в сутки (б/с).

Глава Merchant Commodity Fund Даг Кинг прогнозирует, что цены поднимутся до $200-250 за баррель в этом году. "Это не временная ситуация. Мы увидим кризис предложения на нефтяном рынке", - заявил он.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:15 по Москве в четверг составила $122,79 за баррель, что на $1,19 (0,98%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Котировки поднимались до $139 за баррель после начала военной операции России на территории Украины.

"Судя по тому, как развивается ситуация, я не думаю, что это будет временная проблема, - отмечает аналитик по нефтегазовому сектору Standard Chartered Алок Синха. - Следует понимать, что это долгосрочная проблема, и нужно искать альтернативные источники для увеличения поставок".

При этом американский сланцевый сектор вряд ли поспешит на помощь и начнет наращивать производство, чтобы опустить цены на нефть, говорит трейдер хьюстонского подразделения азербайджанской нефтекомпании SOCAR Дэниел Хауз. Даже там захотят ускорить наращивание добычи, на это потребуется 12 месяцев или даже больше, отметил эксперт.

Тем временем Бен Лакок, отвечающий за нефтетрейдинговые операции в Trafigura, ожидает, что цена Brent достигнет пика на уровне $150 за баррель этим летом. При этом он отмечает, что наиболее существенно от скачка цен пострадает население развивающихся стран, власти которых не имеют возможности компенсировать рост расходов населения на топливо.