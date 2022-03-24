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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:42

Макрон отказался решать за французские компании, работать ли им в России

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Французский бизнес сам решает, продолжать ли работу в России или уходить, заявил на пресс-конференции в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон.

Военная операция на Украине

"Я за то, чтобы компании сами имели возможность принимать решения", - сказал он, отметив, что у каждой компании - свои обстоятельства, которые нужно принимать во внимание.

Одновременно он подчеркнул, что бизнес не должен нарушать санкции против России в тех сферах, в которых они действуют. Он напомнил, что санкции введены, в частности, "против олигархов, банков". Также президент в очередной раз не исключил, что в дальнейшем меры могут охватить другие сферы - например, энергетику.

Макрон добавил, что уход иностранных компаний из России не обязательно приведет к ослаблению российской экономики, так как российские компании могут занять освобождающиеся ниши.

Макрон напомнил, что регулярно проводит телефонные беседы с президентом Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Он считает, что такие дискуссии должны идти непрерывно.

По его оценке, пока рано говорить о том, каков будет формат окончательных договоренностей между Россией и Украиной. "Тут многое будет зависеть от запросов стран по поводу гарантов договоренностей. Ничего не исключено", - заявил он.

Макрон также сказал, что Франция и Турция планируют совместную гуманитарную операцию на Украине, в частности в Мариуполе в ближайшие дни. Он отметил, что к операции смогут присоединиться и другие страны-партнеры. По оценке президента, в Мариуполе складывается "самая трагичная ситуация".

Франция Эммануэль Макрон Мариуполь Украина Турция Владимир Путин
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