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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:02

Индекс Мосбиржи просел ниже 2540 пунктов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - После позитивного старта торгов на "Мосбирже" в пятницу российский рынок акций развернулся вниз без уверенной поддержки покупателей и на фоне сохраняющихся геополитическихи санкционных рисков. индекс Мосбиржи просел ниже 2540 пунктов после локального отскока выше 2660 пунктов.

К 10:30 по Москве индекс Мосбиржи составлял 2539,75 пункта (-1,5%, утренний пик - 2664,74 пункта), индекс РТС - 831,64 пункта (-2,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 9,1%.

Доллар подешевел на 24 копейки, до 96,76 рубля.

Подешевели акции "Аэрофлота" (-9,1%), "МТС" (-6%), UC Rusal (-5,9%), "Северстали" (-5,6%), ВТБ (-5,1%), "Московской биржи" (-4,5%), "Интер РАО" (-4,5%), ПАО "Полюс" (-3,7%), "Газпрома" (-3,6%), "ЛУКОЙЛа" (-1,8%), Сбербанка (-1,8% и -2% "префы"), "Магнита" (-1,7%), "НЛМК" (-1,6%), "ММК" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,4%), АФК "Система" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали акции "ФосАгро" (+8,9%), "Роснефти" (+0,6%), "Татнефти" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:30 составил 13,06 млрд рублей (из них 3,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,88 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 927,1 млн рублей на акции "Роснефти").

Банк России решил, что в пятницу 25 марта, как и днем ранее, торги 33 акциями из расчета индексов МосБиржи и РТС пройдут на "Московской бирже", как и накануне, в рамках основной сессии с 9:50 до 14:00.

Великобритания 25 марта ввела санкции в отношении 33 физических и 26 юридических лиц из России, и под них попали в том числе глава Сбербанка Герман Греф, а также Газпромбанк и Альфа-банк.

США в четверг также ввели очередные санкции против физических и юридических лиц России, в том числе против 328 депутатов Госдумы и против самой Госдумы как организации, а также против главы крупнейшей финансовой организации России, сообщил американский Минфин. Таким образом, в новый список США также включен глава Сбербанка Герман Греф, а общее число физических и юридических лиц, затронутых последними санкциями США, достигло 600.

Moody's Investors Service предупредило, что отзовет рейтинги всех российских организаций и их подразделений. В начале марта компания объявила о приостановке коммерческой деятельности в России. Два других крупных международных рейтинговых агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings также на этой неделе объявили о планах по отзыву всех рейтингов в России в соответствии с санкциями Евросоюза.

Япония расширила санкционный список против России, включив в него 25 физлиц и 81 юрлицо. Под санкции попали, в частности, председатель ВЭБа.РФ Игорь Шувалов и его родственники, основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, родственники секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева, главного исполнительного директора компании ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина, жена и дети пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Санкции также вводятся в отношении 81 российского предприятия и компании, в том числе судостроительных и автомобильного завода, предприятий по производству электронной техники.

Мосбиржа РТС Банк России США Япония Великобритания Евросоюз Фосагро Аэрофлот
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