Аналитики JPMorgan ждут спада "экстремального избегания" российской нефти

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Базовый прогноз аналитиков JPMorgan Chase & Co. предполагает, что "экстремальное избегание" нефтяным рынком российской нефти пойдет на спад.

Эксперты инвестбанка ухудшили прогноз спроса на нефть на второй квартал 2022 года на 1,1 млн баррелей в сутки и понизили прогнозы для двух последующих кварталов примерно на 500 тысяч баррелей.

"Пересмотр преимущественно касается Европы, которая остается эпицентром геополитических потрясений", - говорится в отчете.

Потребители ощущают на себе последствия скачка цен на нефть более чем до $100 за баррель на фоне конфликта России и Украины, но сама по себе военная операция, санкции Запада в отношении России и продолжающееся распространение штамма коронавируса "омикрон" в Китае оказывают более ярко выраженное влияние на спрос на нефть, отмечают эксперты.

"Высокие цены, определенно, не являются единственным разрушительным для спроса фактором в мире на текущий момент", - отмечают аналитики.

Цена Brent растет с начала вооруженного конфликта на Украине и в определенный период достигала более $139 за баррель, максимума с 2008 года.

Базовый сценарий прогноза JPMorgan предусматривает, что "экстремальное избегание" нефтяным рынком российской нефти пойдет на спад. Эксперты прогнозируют, что объем недопоставленной российской нефти сократится до 2 млн баррелей в сутки в апреле и до 1 млн баррелей в сутки в дальнейшем по сравнению с 3,5 млн баррелей в марте.

По мнению банка, это приведет к тому, что средняя цена Brent во втором квартале составит $114 за баррель, а в течение остатка года - $101 за баррель.