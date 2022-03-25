ФАС возбудила дело против краснодарских сахарозаводов "Агрокомплекса им. Ткачева"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении двух сахарных заводов в Краснодарском крае.

В марте "Павловский сахарный завод" и "Сахарный комбинат "Тихорецкий" одновременно повысили оптово-отпускные цены на сахар более чем на 30% - до 68,3 рубля за килограмм, в то же время себестоимость сахара не менялась и составляла 28,66 рубля за килограмм, говорится в сообщении ведомства.

Краснодарское управление ФАС усмотрело в действиях заводов признаки картельного сговора. В случае установления вины его участникам грозят оборотные штрафы, напомнила служба.

Ранее в пятницу ведомство сообщило о возбуждении антимонопольного дела в отношении неназванных оптовых поставщиков сахара в Кемеровской области, которые, по данным ФАС, отгружали продукцию по завышенным ценам. В ряде случаев наценка без объективных, по данным антимонопольной службы, причин выросла с 9,5% в феврале до 54% в марте.

В четверг ФАС сообщила, что возбудила в отношении "Пятерочки" (X5 Retail Group и "Магнита" антимонопольные дела из-за недопоставок сахара, установленных Воронежским управлением ведомства. В ходе проверки на складах компаний были обнаружены значительные запасы сахара-песка, но при этом ритейлеры синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос, утверждала ФАС.

"Павловский сахарный завод" и комбинат "Тихорецкий" принадлежат "Агрокомплексу им. Ткачева", одному из крупнейших агрохолдингов России, следует из отчетности агрохолдинга. Всего у "Агрокомплекса" четыре сахарных завода, их суточная мощность переработки составляет 25 тонн.

"Агрокомплекс" принадлежит семье экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. Агрохолдинг полного цикла объединяет 29 сельхозпредприятий. В перечень направлений его деятельности входят животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля и другие. Собственная торговая сеть превышает 600 розничных магазинов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.