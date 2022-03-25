ФАС завела дело на оптовых поставщиков сахара в Кемеровской области из-за роста цен

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Кемеровское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ возбудило антимонопольное дело в отношении оптовых поставщиков сахара.

В ходе проверки Кемеровское УФАС и органы прокуратуры установили, что оптовые компании отгружали сахар по завышенным ценам – в ряде случаев наценка без объективных причин возросла с 9,5% в феврале до 54% в марте, сообщила ФАС.

В случае установления вины предприятиям (которые ФАС не называет) в соответствии с КоАП РФ грозят оборотные штрафы, предупредило ведомство.

В четверг ФАС сообщила, что возбудила в отношении "Пятерочки" (X5 Retail Group) и "Магнита" антимонопольные дела из-за недопоставок сахара, установленных Воронежским управлением ведомства. В ходе проверки на складах компаний были обнаружены значительные запасы сахара-песка, но при этом ритейлеры синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос, утверждала ФАС.

В Х5 и "Магните" не поняли суть претензий со стороны антимонопольной службы.

"Процесс транспортировки простой: сахар поступает на РЦ (распределительный центр - ИФ) в больших фурах, перегружается на отдельные паллеты для каждого магазина и развозится по ним небольшими машинами. В магазинах действительно есть ажиотажный спрос, привезенные паллеты очень быстро разбирают – и, действительно, есть периоды до приезда следующей машины, когда сахара на полке может не быть. Прямой "сахаропровод" от РЦ в магазины в нашем процессе не предусмотрен", - заявили в Х5.

"В период повышенного спроса весь сахар, который нам удается получать у поставщиков, в максимально короткие сроки расходится по магазинам. Запасов сахара на складах в среднем сейчас на 1-2 дня текущего (высокого) уровня продаж. Кроме этого, сахар – это товар, который мы, по согласованию с ФАС, продаем с минимальной наценкой, не покрывающей даже расходы на его транспортировку. Учитывая это, затруднительно увидеть логику в заявлениях о намеренном "придерживании" сахара и создании ажиотажного спроса", - сообщил "Магнит".