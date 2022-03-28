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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:21

Рубль растет к доллару и евро утром в ожидании новостей о переговорах РФ и Украины

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже в понедельник утром, рубль растет к бивалютной корзине в ожидании новостей о ходе российско-украинских переговоров.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 92,51-96,5 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 95,115 руб./$1 (-88,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 100,1 руб./EUR1 (-4,9 руб. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,69 руб. к уровню закрытия 25 марта, до 97,36 руб.

Доллар при этом оказался на 54,68 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 5,2 руб. ниже официального курса.

Переговоры РФ и Украины

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте первых торгов недели в ожидании новостей о ходе нового раунда российско-украинских переговоров. В воскресенье президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, посвященные развитию событий на Украине.

Об этом сообщило издание "Сабах", по данным которого лидеры двух стран договорились, что местом следующих переговоров России и Украины станет Стамбул. Эрдоган также заявил о необходимости добиться прекращения огня на Украине как можно скорее, а также о готовности Турции оказать гуманитарное содействие.

Россия и Украина проведут очный раунд переговоров в последних числах марта, сообщил в своем телеграм-канале глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. "Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта", - написал Мединский в воскресенье.

Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 28 февраля в Гомельской области (Белоруссия). Затем делегации встречались 3 марта в Беловежской пуще, в Брестской области - 7 марта. Мединский сообщил в середине марта, что принято решение проводить переговоры ежедневно в режиме видеоконференцсвязи. Без выходных переговоры проводятся с 14 марта.

Торги на МосБирже

По решению Банка России, в понедельник торговый день в фондовой секции Московской биржи снова укороченный, к доступным инструментам, помимо всех акций, добавятся корпоративные, региональные и субфедеральные облигации. При этом депозитарные расписки не будут доступны ни в режиме основных торгов, ни в режиме РПС.

Как отмечается в сообщении ЦБ, торги российскими акциями, российскими корпоративными облигациями и российскими региональными и муниципальными облигациями пройдут в основном режиме с 09:50 до 13:50 по Москве, а также в режиме переговорных сделок (РПС) в период с 9:30 до 14:00. По таким инструментам установлен запрет коротких продаж.

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги Российской Федерации. Отзыв обусловлен санкциями, введенными против России Евросоюзом, говорится в пресс-релизе агентства.

На момент отзыва долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга находились на уровне "C", потолок странового рейтинга - "B-".

Как сообщалось, в рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.

На прошлой неделе Fitch объявило, что отзовет рейтинги всех российских организаций и их подразделений до 15 апреля - конечного срока, установленного ЕС.

Итоги визита Байдена в Европу

Трейдеры продолжают анализировать итоги визита президента США Джо Байдена в Европу. В минувший четверг Байден принял участие в саммитах лидеров НАТО и стран G7, а также выступил перед лидерами Евросоюза, а в пятницу встретился с американскими военными в Польше.

Также в пятницу США объявили, что заключили соглашение с Европейским союзом на поставку не менее 15 млрд кубометров газа в виде сжиженного природного газа (СПГ) в регион в текущем году.

Министр экономики Германии Роберт Хабек вслед за этим заявил, что власти ФРГ рассчитывают к лету сократить импорт российской нефти наполовину, а к осени прекратить импорт угля из РФ. Он также отметил, что Германия планирует практически полностью отказаться от импорта российского газа к середине 2024 года.

Цены на нефть и коронавирус в Китае

Цены на нефть опускаются в понедельник на новостях о введении Китаем серьезных ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса.

Власти Шанхая с понедельника закрывают на четыре дня восточную часть города, в которой находится финансовый район и индустриальные парки, для проведения массового тестирования граждан, сообщает агентство Bloomberg. В дальнейшем, также на четыре дня, будет закрыта западная часть города. Эксперты опасаются, что карантинные ограничения ослабят спрос на энергоносители в Китае.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени в понедельник составила $116,2 за баррель, что 3,69% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $109,19 за баррель, что на 4,14% ниже итогового значения предыдущей сессии.

За прошлую неделю Brent подорожала почти на 12%, WTI - на 10,5%. Повышению цен на нефть, помимо продолжающегося российско-украинского конфликта, способствовали сообщения об атаке на нефтехранилище в Саудовской Аравии, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

В субботу лидер хуситов Махди Аль-Машат объявил о прекращении атак на три дня, сообщает Bloomberg.

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