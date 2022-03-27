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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Очный раунд переговоров России и Украины пройдет 29-30 марта

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Россия и Украина проведут очный раунд переговоров в последних числах марта, сообщил в своем Telegram-канале глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС (видео-конференц-связи - ИФ). В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта", - написал Мединский.

Первый раунд переговоров представителей России и Украины состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Второй - 3 марта в Беловежской пуще, третий - в Брестской области 7 марта. С 14 марта переговоры проводились ежедневно в режиме видео-конференц-связи.

Россию и Украину на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам они фактически топчутся на месте, сообщал ранее Мединский. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба жаловался, что "Россия придерживается ультиматумов". Российская сторона настаивала на комплексном договоре с Киевом, с учетом жизненно важных для нее позиций (демилитаризация, денацификация, определение и признание Крыма и Донбасса).

Украина Россия Владимир Мединский
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