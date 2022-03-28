Эксперт допустил рост затрат аграриев РФ на полевые работы более чем на 10%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Затраты аграриев РФ на весенне-полевые работы, уход за посевами и уборку урожая в этом году могут вырасти более чем на 10%, считает профессор кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

"Посевная кампания в этом году будет более напряженной, чем в предыдущие сезоны. Сельхозпроизводителям придется, в частности, компенсировать рост цен на сельскохозяйственную технику и комплектующие, приобретаемые за иностранную валюту, на импортируемый семенной материал, на минудобрения и средства защиты растений. Эти обстоятельства могут увеличить стоимость посевных работ, ухода за посевами и сбора урожая более чем на 10% по сравнению с прошлым годом", - заявил Рамазанов "Интерфаксу".

По его словам, наиболее затратными будут посевные работы по кукурузе, подсолнечнику и другим масличным культурам, поскольку зависимость от импортных семян этих культур достаточно высока. "Вероятно, затраты по этим направлениям могут увеличиться на 15% и более", - прогнозирует он.

В то же время Рамазанов считает, что "относительно менее затратными окажутся посевные работы по гречихе и другим видам зерновых и зернобобовых культур, производство которых не зависит от импорта семян".

При этом он отметил, что "все дополнительные затраты могут быть компенсированы ростом цен на зерно и растительное масло на мировом рынке".

По его словам, значительный дефицит пшеницы и высокие темпы роста спроса на нее на мировом рынке способствуют повышению мировых цен рекордными темпами, что делает ее производство и экспорт наиболее привлекательными. "Руководители субъектов и производители в основном заявляют об обеспеченности всем необходимым, что является хорошим основанием для прогнозирования урожая не ниже, чем в 2021 году", - сказал он.

По данным Росстата, в 2021 году РФ собрала 121,4 млн тонн зерна, в том числе 76 млн тонн пшеницы. В этом году, по прогнозу Минсельхоза, урожай может составить около 123 млн тонн.