Зерновой союз спрогнозировал сбор зерна в РФ в этом году на уровне 120 млн т

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - РФ в этом году при благоприятных погодных условиях может собрать порядка 120 млн тонн зерна, прогнозирует президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"При нормальных погодных условиях, при том, что все сложится так же благоприятно, как мы перезимовали с озимыми, мои оценки будущего урожая – вокруг 120 млн тонн", - заявил Злочевский на пресс-конференции в понедельник в Москве.

Оценки других аналитиков, прозвучавшие на недавно организованной союзом конференции, были выше – 128-129 млн тонн.

При этом глава союза не исключил, что показатель может быть и меньше 120 млн тонн, если погода не будет благоприятствовать.

По словам Злочевского, в настоящее время реальной угрозой для будущего урожая становится снижение технологического уровня развития отрасли. "Не ставлю под

угрозу срыв ярового сева. Скорее всего, отсеемся, это не вопрос. 60-70% ресурсов под этот сев есть. Большой вопрос – уровень технологичности", - сказал он.

Опасение, прежде всего, вызывает тот факт, что "весь рынок ресурсов, поставок для посевной кампании перешел на 100%-ную предоплату". "Никакой частичной оплаты, никаких отсрочек платежа теперь нет в принципе. А надо учитывать, что у нас есть целые сегменты ресурсов, например, средства защиты растений, которые всегда поставлялись, в историческом разрезе, с длинными отсрочками, до года. И это большие суммы", - сказал он.

По его словам, есть сложности в связи с этим и по поставкам семян, "которые нужны сейчас - как воздух - для сева". "Если у вас была предоплата в 30%, то у вас вообще нет шансов получить их по старой цене, а новая цена на семена повысилась вдвое, - сказал он. - И так по многим другим ресурсам. Единственный ресурс, который остался на прежнем уровне, – это дизтопливо".

Как отметил Злочевский, многие аграрии отказываются от покупки некоторых ресурсов, "несмотря на то, что денег раздобыли". "Отказываются по одной простой причине – просто расчетная экономика по текущим ценам продаж того, что он сеет, не позволяет ему уложиться в себестоимость. Себестоимость при покупке по таким ценам ресурса получается выше продажной цены", - сказал он, отметив, что подобная практика приведет к снижению урожайности.