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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

"Мосбиржа" возобновит торги акциями российских компаний в понедельник

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В понедельник торговый день снова укороченный, к доступным инструментам добавятся корпоративные, региональные и субфедеральные облигации, говорится в сообщении ЦБ.

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Как отмечается в сообщении, российскими акциями, российскими корпоративными облигациями и российскими региональными и муниципальными облигациями принято решение проводить торги в основном режиме с 09:50 до 13:50 по московскому времени, а также в РПС в период с 9:30 до 14:00 по московскому времени. По таким инструментам установлен запрет коротких продаж.

Торги ОФЗ пройдут с 9:50 до 18:50 в режиме основных торгов, а также с 9:30 до 19:00 в режиме переговорных сделок / режиме переговорных сделок с ЦК (далее - РПС).

24 марта торги на фондовом рынке "Мосбиржи" прошли впервые после месячного перерыва, они также проводились в первую половину дня. В пятницу, 25 марта, на "Мосбирже" также состоялись торги 33 ценными бумагами, которые уже торговались в четверг.

ЦБ РФ Мосбиржа
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