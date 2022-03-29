Доллар опустился ниже 85 рублей впервые с 28 февраля

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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро усилили темпы снижения на Московской бирже во вторник днем, курс доллара опустился ниже 85 рублей впервые с 25 февраля, курс евро опускался ниже 94 рублей впервые с 28 февраля.

Курс доллара составил 84,9325 руб. в 14:14, что на 4,8175 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 94,03 руб., подешевев на 2,57 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,81 рубля - до 89,03 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро на фоне проходящих в Турции российско-украинских переговоров. Сейчас они ведутся в составе делегаций, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорному процессу.

По его словам, расширенному формату предшествовала встреча тет-а-тет главы делегации РФ, помощника президента России Владимира Мединского и главы парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давида Арахамии. "На переговорах на уровне глав делегаций, которые длились около часа, был поднят вопрос об условиях возможного нейтрального статуса Украины", - сказал собеседник агентства.

После достижения договоренностей с Киевом, на которых настаивает Москва, Россия будет готова остановить военную спецоперацию и налаживать сотрудничество, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин проведут телефонные переговоры в 17:30, между тем сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец. Ранее во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России во вторник проведет телефонный разговор со своим французским коллегой.

По словам Пескова, Кремль распространит сообщение для СМИ по итогам разговора ближе к 19:00.