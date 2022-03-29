Евро опустился ниже 95 руб. впервые с 28 февраля

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Евро и доллар усилили темпы снижения на Московской бирже во вторник днем, курс евро опустился ниже 95 руб./EUR1 впервые с 28 февраля, доллар торгуется по направлению к 85 руб./$1.

Курс евро составил 94,7175 руб./EUR1 в 13:41 по московскому времени, что на 1,8825 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 85,7525 руб./$1, подешевев на 3,9975 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,05 рубля - до 89,79 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро на фоне проходящих в Турции российско-украинских переговоров. Сейчас в Стамбуле проходят переговоры Москвы и Киева в составе делегаций, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорному процессу.

По его словам, расширенному формату предшествовала встреча тет-а-тет главы делегации РФ, помощника президента России Владимира Мединского и главы парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давида Арахамии. "На переговорах на уровне глав делегаций, которые длились около часа, был поднят вопрос об условиях возможного нейтрального статуса Украины", - сказал собеседник агентства.

После достижения договоренностей с Киевом, на которых настаивает Москва, Россия будет готова остановить военную спецоперацию и налаживать сотрудничество, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин проведут телефонные переговоры в 17:30 по Москве, между тем сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на Елисейский дворец. Ранее во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России во вторник проведет телефонный разговор со своим французским коллегой.

По словам Пескова, Кремль распространит сообщение для СМИ по итогам разговора ближе к 19:00.