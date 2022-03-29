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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Песков заявил, что судьба переговоров РФ и Украины может определиться "сегодня-завтра"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Во вторник-среду будет ясно, дают ли переговоры между РФ и Украиной в Турции что-то "обещающее", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о бессмысленности переговорного процесса.

"Вы знаете, я пресс-секретарь (Владимира) Путина и комментирую я Путина. Что касается судьбы переговоров, то это действительно интересный вопрос. Сегодня-завтра мы с вами поймем, есть ли что-то обещающее или нет", - сказал Песков журналистам во вторник, на просьбу прокомментировать заявление Кадырова.

"В остальном специальная военная операция - а денацификация является одной из целей этой операции - она продолжается", - добавил Песков.

Ранее в телеграм-канале Кадырова было опубликовано его аудиозаявление, в котором глава Чечни выразил мнение о том, что "от этих переговоров никакого толка не будет". Кадыров также настаивает, что "надо закончить полностью начатое, уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов". Только после этого, полагает глава Чечни, "нужно принимать решение, что делать дальше".

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Хроника 24 февраля – 29 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Дмитрий Песков
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