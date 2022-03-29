"Универ Капитал" обратился в суд с заявлением о банкротстве

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Компания "Универ Капитал" обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании ее банкротом, следует из сообщения, опубликованного на Федресурсе.

Как сообщалось, "Универ Капитал" ранее обратился в письменном виде к Банку России с просьбой о санации, чтобы избежать банкротства.

В компании заявляли, что участники ООО "Универ Капитал" готовы передать свои доли, оперативное руководство и операционное управление Банку России или финансовой организации, уполномоченной ЦБ на проведение процедуры финансового оздоровления компании.

Как пояснили авторы обращения, компания понесла огромные убытки из-за волатильности на рынке и резкого падения цен на еврооблигации.

На 18 февраля объем клиентских и собственных средств компании составлял 40 млрд рублей. На 63% портфель клиентов и компании состоял из еврооблигаций Минфина с дюрацией до четырех лет, следовало из письма.

Авторы письма поясняют, что 24-25 марта 2022 года НКЦ принудительно продал клиентский пакет еврооблигаций Минфина, при этом доходность к погашению одного из выпусков составляла более 400% годовых в долларах США вместо недавних 1,5-3,0% годовых.

"Банк России не комментирует деятельность конкретных компаний. При этом обращаем внимание, что механизм санации предусмотрен законодательством только для банков, страховщиков и НПФ", - заявили в пресс-службе регулятора в ответ на запрос "Интерфакса".

В письме компании отмечается, что у нее 2 157 ненулевых брокерских счетов, в том числе 1 742 принадлежат физлицам - резидентам РФ, 358 юрлицам - резидентам РФ и 57 юрлицам - нерезидентам.

Первые тревожные сигналы от компании поступили на прошлой неделе. Как сообщалось, утром 22 марта инвесткомпания разослала клиентам письмо о том, что в понедельник, 21 марта, первый день торгов ОФЗ, НКЦ в соответствии с правилами клиринга совершил продажу всех ОФЗ, принадлежавших клиентам "Универ Капитала". Продажа состоялась во время дискретного аукциона.

Как следует из письма, заявки выставлялись с доходностью 20% по коротким ОФЗ и 17-18% по длинным, тогда как, по данным "Мосбиржи", по итогам торгового дня 21 марта доходности 3-летних ОФЗ составили 15,3%, 5-летних - 14,6%, 10-летних - 13,6%.

По подсчетам компании, клиентские активы были распроданы на сумму 1 млрд 85 млн рублей, а если бы они были проданы по цене закрытия, то речь бы шла о сумме 1 млрд 259 млн рублей. "Это привело к образованию у клиентов компании безвозвратных убытков только по результатам одного торгового дня в размере 173,8 млн рублей", - говорилось в письме.

В связи с этим компания направила в Банк России письмо с требованием разобраться с принудительной продажей НКЦ бумаг клиентов по цене на 10-15% ниже рыночной. В компании предложили в будущем исключить такую практику реализации активов НКЦ через принудительную продажу на дискретном аукционе до формирования справедливой цены. В частности, компанию волновал механизм распродажи еврооблигаций.

Как пояснили в "Универе" "Интерфаксу", позиция по еврооблигациям "Универ Капитала" кратно превышает закрытую позицию по ОФЗ.

"Основной наш объем еврооблигаций - еврооблигации Минфина", - пояснил ранее гендиректор "Универ Сбережения" Виктор Шахурин.

С конца февраля цена еврооблигаций Минфина упала до 30-40% от номинала.

В компании затруднились тогда ответить на вопрос, сможет ли она в принципе продолжить работу в случае принудительного закрытия по такой цене.

По данным ЕГРЮЛ, 80,5% акций компании принадлежит Асхату Сагдиеву, 15% - Максиму Кожевникову, 4,5% - Алексею Иванову.