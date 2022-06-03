Мишустин обещал снизить налог на прибыль за разработки в области ИИ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство разработало поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают снижение налога на прибыль для компаний, внедряющих инновационные отечественные технологии, в том числе в области искусственного интеллекта, сообщил на конференции ЦИПР-2022 премьер-министр Михаил Мишустин.

Поправки были рассмотрены на заседания правительства 2 июня, и скоро их внесут в Госдуму.

Премьер также отметил, что доля отечественного софта на производстве не превышает 25%,

От имени правительства он предложил бизнесу помочь в разработке отраслевых программных решений и программно-аппаратных комплексов, в том числе с покрытием части расходов и с поиском команд, которые это разработают. Одним из вариантов этой идеи может быть то, что бизнес гарантирует объемы закупок необходимых ему решений, а правительство выдает соответствующие гранты на их создание, продолжил премьер.

"Рассмотрим и возможность предоставления льготного кредитования под внедрение таких продуктов. Их линейку должны определить сами отраслевики. Могут быть и более простые формы. Возможно, за счет запуска общей площадки коммуникаций получится найти новые перспективные проекты, которые вы сами захотите внедрять. Без поддержки государства", - сказал Мишустин.

Такую практику предлагается внедрять в ключевых отраслях промышленности: добывающей, нефтеперерабатывающей, химической, пищевой, легкой, в металлургии, машиностроении, фармацевтике, электроэнергетике, радиоэлектронике.

По словам премьера, некоторые крупные компании уже подтвердили свою заинтересованность в кооперации и правительство готово поддержать всех, кто захочет присоединиться.

"Внутри каждой отрасли основные заказчики сформулируют приоритетные потребности в отечественных технологиях. А после этого разработчики смогут давать свои предложения по идеям, прототипам, продуктам и конечным решениям. Ну и, конечно, обсуждать их с заказчиком, совместно вырабатывая решения, какая именно государственная поддержка нужна", - сказал он.

После того, как будет отработан механизм стимулирования спроса на новые цифровые решения в промышленности, этот опыт может быть перенесен на другие индустрии. "Тем более, что они как раз и станут потребителями таких решений, которые будет выдавать наша промышленность", - отметил Мишустин.