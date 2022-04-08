Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:19

Экс-банкир Goldman Sachs признан виновным в отмывании денег 1MDB

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Суд в США признал бывшего топ-менеджера банка Goldman Sachs Group Inc. Роджера Нга виновным в участии в коррупционной схеме, позволившей вывести миллиарды долларов из малазийского госинвестфонда 1Malaysia Development Bhd. (1MDB), пишет The Wall Street Journal. 49-летний подсудимый вины не признал.

КультураПродюсер "Волка с Уолл-стрит" задержан в Малайзии за отмывание денегЧитать подробнее

Суд присяжных в Нью-Йорке пришел к заключению, что Роджер Нг, бывший топ-менеджер подразделения Goldman в Малайзии, участвовал в преступном сговоре с целью отмывания средств 1MDB, а также занимался подкупом госчиновников в Малайзии и ОАЭ с целью получения контрактов для Goldman. Также он признан виновным в нарушении внутренних практик Goldman в части соблюдения закона о противодействии коррупционной деятельности за рубежом.

Фонд 1MDB, созданный для финансирования проектов развития в Малайзии, оказался в центре скандала после того, как из него были выведены несколько миллиардов долларов в период с 2009 по 2014 год. Скандал привел к началу многочисленных правительственных расследований и отставке премьер-министра Малайзии Наджиба Разака в 2018 году. Суд в Куала-Лумпуре летом 2020 года признал Разака виновным в злоупотреблениях и отмывании.

По подсчетам Минюста США, в общей сложности из фонда было украдено как минимум $4,5 млрд, которые использовались для дачи взяток правительственным чиновникам, пополнения созданного для этого фонда, который контролировал бывший премьер-министр, и покупки украшений, предметов искусства и недвижимости.

В июле 2020 года Goldman договорился с властями Малайзии об урегулировании претензий на сумму $3,9 млрд в связи с ролью банка в скандале вокруг 1MDB.

1MDB Малайзия США Нью-Йорк Роджер Нг Наджиб Разак Goldman Sachs
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ подтвердил, что отменил комиссию в 12% на покупку валюты через брокеров

ЦБ подтвердил, что отменил комиссию в 12% на покупку валюты через брокеров

ЦБ разрешил гражданам с 11 апреля обналичивать евро со старых счетов

Под санкции Евросоюза попали Греф, Дерипаска и концерн "Калашников"

"Тинькофф инвестиции" узнали об отмене комиссии в 12% при покупке валюты

Сталь для внутреннего пользования. Обзор

В "Роскосмосе" определились со стартом создания новой российской орбитальной станции

В "Роскосмосе" определились со стартом создания новой российской орбитальной станции

Годовая инфляция в России ускорилась до 16,7%

Годовая инфляция в России ускорилась до 16,7%

Японская Mitsubishi Motors приостановила поставки и выпуск автомобилей в РФ

Цена газа в США достигла рекордного уровня за 13 лет

Цена газа в США достигла рекордного уровня за 13 лет

Нацбанк Украины предложил изъять активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа на $0,9 млрд

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });