Экс-банкир Goldman Sachs признан виновным в отмывании денег 1MDB

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Суд в США признал бывшего топ-менеджера банка Goldman Sachs Group Inc. Роджера Нга виновным в участии в коррупционной схеме, позволившей вывести миллиарды долларов из малазийского госинвестфонда 1Malaysia Development Bhd. (1MDB), пишет The Wall Street Journal. 49-летний подсудимый вины не признал.

Суд присяжных в Нью-Йорке пришел к заключению, что Роджер Нг, бывший топ-менеджер подразделения Goldman в Малайзии, участвовал в преступном сговоре с целью отмывания средств 1MDB, а также занимался подкупом госчиновников в Малайзии и ОАЭ с целью получения контрактов для Goldman. Также он признан виновным в нарушении внутренних практик Goldman в части соблюдения закона о противодействии коррупционной деятельности за рубежом.

Фонд 1MDB, созданный для финансирования проектов развития в Малайзии, оказался в центре скандала после того, как из него были выведены несколько миллиардов долларов в период с 2009 по 2014 год. Скандал привел к началу многочисленных правительственных расследований и отставке премьер-министра Малайзии Наджиба Разака в 2018 году. Суд в Куала-Лумпуре летом 2020 года признал Разака виновным в злоупотреблениях и отмывании.

По подсчетам Минюста США, в общей сложности из фонда было украдено как минимум $4,5 млрд, которые использовались для дачи взяток правительственным чиновникам, пополнения созданного для этого фонда, который контролировал бывший премьер-министр, и покупки украшений, предметов искусства и недвижимости.

В июле 2020 года Goldman договорился с властями Малайзии об урегулировании претензий на сумму $3,9 млрд в связи с ролью банка в скандале вокруг 1MDB.