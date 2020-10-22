Гонконгский Goldman Sachs оштрафован за присвоение доходов от облигаций 1MDB

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга сообщила, что оштрафовала местное подразделение американского банка Goldman Sachs Groupна $350 млн за его роль в скандале вокруг малазийского инвестиционного фонда 1MDB.

Банк оштрафован за "серьезные просчеты в системе регулирования", связанными с незаконным присвоением $2,6 млрд из $6,5 млрд, которые 1MDB привлек в результате трех размещений облигаций в 2012 и 2013 годах. Регулятор пришел к выводу, что у банка не было необходимых механизмов контроля за персоналом и выявления нарушений.

Goldman Sachs (Asia) сыграло существенную роль в процессе выпуска и продажи облигаций, напомнила комиссия. Подразделение получило около 37% от общей выручки в размере $567 млн, полученной банком от выпуска облигаций - это самая крупная доля, полученная каким-либо из подразделений Goldman, участвовавших в сделке.

Американский банк находится на финальной стадии обсуждения соглашения с Минюстом США, в рамках которого выплатит около $2,8 млрд и признает вину в совершении правонарушений, чтобы завершить конец расследованию, связанному с 1MDB, сообщила газета The Wall Street Journal ранее на этой неделе.

Goldman в августе пересмотрел финансовые показатели за второй квартал, включив расходы на урегулирование претензий на сумму $3,9 млрд в рамках отдельного соглашения с властями Малайзии, включая $2,5 млрд, которые банк выплатит непосредственно Малайзии.

Власти Малайзии в прошлом году возбудили уголовное дело в отношении 17 бывших и нынешних директоров Goldman в связи с расследованием хищений из 1MDB.

Государственный инвестфонд развития 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) был создан в 2009 году. В 2015 году к работе фонда возникли вопросы после того, как он начал задерживать выплаты банкам и держателям облигаций. В том же году The Wall Street Journal сообщила о возможном переводе из фонда $700 млн на личные банковские счета Наджиба Разака, тогдашнего премьер-министра Малайзии. Расследования, связанные с 1MDB, ведутся как минимум в 10 странах, включая США. В общей сложности преступники присвоили более $3,5 млрд денег фонда, причем около $1 млрд из них отмывались через банковскую систему США, утверждает американский Минюст.