Экс-премьер Малайзии признан виновным по делу о хищении $9,8 млн из госфонда развития

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак признан судом виновным по делу о многомиллионных хищениях из государственного инвестиционного фонда развития 1MDB, а также в коррупционных преступлениях, сообщает АР.

Экс-премьер признан виновным по всем семи пунктам обвинения: ему вменяли злоупотребление властью, три эпизода злоупотребления доверием и три эпизода отмывания. Суд по этим обвинениям начался в апреле 2019 года.

Расследование началось, когда на личных счетах Разака обнаружились 42 миллиона малайзийских ринггитов ($9,8 млн), принадлежащих SRC International, структуры фонда 1MDB. Следствие утверждало, что Наджиб воспользовался должностью премьер-министра и получил взятку за предоставление правительственных гарантий по миллиардным кредитам, выданным SRC.

В суде были предоставлены данные о том, что эти деньги оказались на счетах, с которых Наджиб Разак оплачивал ремонт собственного дома, купил часы от Chanel в подарок жене и с которых делались выплаты политическим партиям.

Судья Высокого суда Куала-Лумпура Мохамад Назлан Мохамад Газали заявил, что, изучив все доводы и доказательства, он пришел к выводу, что обвинение достаточно обосновало виновность подсудимого.

Разак вину не признает, утверждает, что в ситуации с финансовыми нарушениями его ввели в заблуждение советники. В понедельник он написал в фейсбуке, что подаст апелляцию, если приговор будет обвинительным.

ВВС News называют суд над экс-премьером проверкой готовности Малайзии к борьбе с коррупцией.

Наджиб Разак руководил правительством Малайзии с 2009 по 2018 год. Государственный инвестфонд развития 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) был создан в 2009 году. В 2015 году к работе фонда возникли вопросы после того, как он начал задерживать выплаты банкам и держателям облигаций. По оценке малайзийских и американских следователей, из фонда были похищены и незаконно присвоены около $4,5 млрд.

АР отмечает, что это только первый суд над экс-премьером. В общей сложности ему грозят пять процессов и 42 пункта обвинений.