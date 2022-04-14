"Роскосмос" заявил о задержке оплаты США за полет астронавта Ванде Хая

Российская госкорпорация настаивает на оплате от американской стороны в рублях

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американская компания Axiom Space из-за логистических проблем не может перечислить "Роскосмосу" оплату за полет астронавта NASA Марка Ванде Хая, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Американская компания Axiom, которая оплачивала полет астронавта Ванде Хая... Они пока нам деньги за него до сих пор не перевели. А это приличная сумма, это два миллиарда рублей. Говорят, что есть у них логистические проблемы, обещают в мае нам вернуть", - сказал Рогозин в эфире "Первого канала".

По его словам, в госкорпорации оплату за полет астронавта "намереваются получить именно в рублях".

23 марта Рогозин заявлял, что в госкорпорации планируют заключать международные контракты в рублях.

Спускаемая капсула "Союз МС-19" с космонавтами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровым, а также астронавтом США Марком Ванде Хаем 30 марта успешно приземлилась в Казахстане.

Американские СМИ сообщили, что в связи с санкциями США против российской ракетно-космической отрасли могут возникнуть проблемы с возвращением Марка Ванде Хая на Землю, которое должен обеспечить "Роскосмос". 14 марта пресс-служба "Роскосмоса" объявила, что российская госкорпорация обеспечит возвращение Ванде Хая на Землю.