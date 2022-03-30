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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

"Союз" с российскими космонавтами и астронавтом NASA успешно приземлился в Казахстане

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз МС-19" с космонавтами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем на борту успешно приземлился в Казахстане.

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Посадка состоялась в районе, расположенном в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

После эвакуации из спускаемого аппарата космонавтов медики проведут их первичный осмотр на месте, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь.

Дубров и Ванде Хай прибыли на МКС 9 апреля 2021 года на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким. Новицкий вернулся на землю осенью вместе с представителями "киноэкипажа" - актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, прибывшими вместе со Шкаплеровым на станцию 9 октября 2021 года на "Союзе МС-19".

Ванде Хай на данный момент последний американский астронавт, прибывший на МКС на российском космическом корабле. На протяжении последнего года астронавты используют для полетов к МКС корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX.

Россия и США ведут переговоры по заключению соглашения о возобновлении перекрестных полетов на МКС, однако на фоне обострившихся из-за военной операции на Украине российско-американских отношений, судьба соглашения остается неясной.

МКС Петр Дубров Ванде Хай Антон Шкаплеров
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