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Moody's отзывает рейтинги России и российских регионов

Moody’s отзывает рейтинги России и российских регионов
Фото: Imago Images/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отзывает все рейтинги РФ и российских регионов.

Рейтинги отзываются по собственным причинам делового характера, говорится в сообщении агентства.

Ранее Европейский союз ввел запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и компаниям РФ, а также запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.

Наряду с суверенными рейтингами Moody's отозвало рейтинги Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодара, Омска и Волгограда, а также Московской области, Башкирии, Татарстана, Чувашии, Коми, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского и Краснодарского краев, Самарской, Омской и Нижегородской областей.

Также были отозваны рейтинги ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и ОАО "Западный скоростной диаметр".

На момент отзыва рейтинги России и всех указанных выше эмитентов находились на уровне "Ca" с "негативным" прогнозом.

В начале марта Moody's объявило о приостановке коммерческой деятельности в России.

Moody's
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