Глава ВТБ считает, что экономика должна оставаться рыночной

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Российская экономика, несмотря на растущую в нынешних условиях роль государства, должна сохранить рыночную основу, считает глава ВТБ Андрей Костин. Он сказал об этом телеканалу "Россия 24".

Свой тезис он проиллюстрировал примером из банковского сектора: если заставлять банки нерыночными методами брать на себя убытки клиентов, используя кредитные организации в качестве антикризисного инструмента, потом придется поддерживать их капиталом.

"Нам вообще очень важно сохранить рыночный характер экономики. Об этом сейчас все время говорится", - заявил банкир.

"Государство сегодня действительно огромную роль играет, в том числе и финансовую. Оно, скорее, стало таким глобальным институтом развития, который помогает экономике развиваться, но он не должен влезать в дирижирование оперативной деятельности и пытаться регулировать всё и вся, начиная с цен и заканчивая, кому какие инвестиции делать", - считает глава ВТБ.

По его словам, сейчас достаточно средств в бюджете и Фонде национального благосостояния для "серьезной" поддержки экономики и бизнеса по конкретным направлениям.

"Государство, конечно, должно финансировать сегодня многие направления очень и очень выборочно, точечно, и не запуская печатный станок", - отметил Костин.

При такой поддержке экономики государством важно, по мнению главы ВТБ, сохранить максимальную свободу предпринимательства и не мешать бизнесу "проявить свои лучшие качества, бойцовские, я бы сказал".

Обсуждая идею большей "ответственности" банков за финансирование реального сектора, нужно понимать, что "реальность другая абсолютно, надо по ней жить", сказал Костин.

"Я все-таки против того, чтобы банки сначала выпотрошить, а потом туда все время деньги доливать. Лучше, чтобы все-таки все сделки были коммерческие, они могут иметь разную маржинальность, но чтобы они не причиняли ни одной из сторон убытков", - отметил Костин.

По оценке главы ВТБ, несмотря на схожесть с кризисом 2008-2009 годов в цифрах, отражающих падение экономики, "ситуация, конечно, жестче". Клиентам, которые пока это не осознали, банкир советует: "Ребята, давайте реально оценивать ситуацию - и падение спроса, и другие какие-то вопросы (...), важно понять, что мы немножко в новые реалии переходим".

"Надо не бояться, не трястись, надо просто к этому адаптироваться, найти пути решения и двигаться дальше", - считает Костин.