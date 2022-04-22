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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:08

Костин надеется, что ВТБ сможет вернуться к дивидендам в будущем

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент-предправления ВТБ Андрей Костин надеется, что в будущем ситуация изменится и банк сможет вернуться к выплате дивидендов акционерам. Он сказал об этом телеканалу "Россия 24".

"Дивиденды определяются не нами, а годовым собранием, где контрольный пакет находится у правительства. Есть сегодня мнение и председателя ЦБ, и министра финансов, они высказывали публично, что банки не должны платить дивиденды, потому что им требуется капитализация. В этих условиях, я думаю, что мое мнение уже может не считаться. Я понимаю озабоченность, чувствую ответственность перед акционерами, будем надеяться, что в дальнейшем ситуация будет меняться и мы сможем дивиденды платить", - сказал Костин.

До попадания под санкции ВТБ планировал направить на дивиденды 50% от чистой прибыли за 2021 год, которая составила 327,4 млрд рублей.

Ранее готовящиеся предложения по дивидендам госбанков озвучивал глава Минфина Антон Силуанов. "Мы как Минфин будем предлагать отказаться от выплат дивидендов банками за 2021 год, несмотря на то, что прошлый год был самым, наверное, успешным за последнее время", - сказал министр.

Рекомендации банкам сформулировал и Банк России: регулятор рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов с учетом сложной экономической ситуации.

ВТБ Андрей Костин Банк России Антон Силуанов
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