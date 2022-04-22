Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Росморречфлот временно закрыл статистику грузооборота морских портов РФ

Росморречфлот временно закрыл статистику грузооборота морских портов РФ
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) приостанавливает публикацию статистики грузооборота морских портов РФ, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

ЭкономикаМорские линии по плавающему расписанию. ОбзорМорские линии по плавающему расписанию. ОбзорЧитать подробнее

Данные о грузообороте портов Росморречфлот традиционно раскрывал в середине второй недели месяца, следующего за отчетным. В апреле в обычные сроки статистика не вышла.

"Временная приостановка публикации статистики грузооборота морских портов РФ на сайте Росморречфлота имеет целью сокращение дополнительных потенциальных рисков, которые в актуальных условиях несет для отраслевого сообщества обнародование подобной информации", - ответили в агентстве на запрос "Интерфакса" о причинах задержки в публикации данных за март.

В Росморречфлоте добавили, что в органы статистического учета все необходимые данные предоставляются своевременно.

"Федеральное агентство морского и речного транспорта будет прилагать все усилия для скорейшего возобновления полноформатного информирования СМИ о деятельности и развитии отрасли, в том числе, при помощи регулярной публикации соответствующей достоверной статистики", - заверили в Росморречфлоте.

Российские власти на фоне постоянно ужесточаемых из-за военной операции на Украине санкций в последние недели резко сузили круг официально публикуемых статистических данных. В частности, на неопределенный срок приостановило раскрытие статистики по добыче и экспорту нефти ЦДУ ТЭК. Федеральная таможенная служба закрыла данные по импорту и экспорту "во избежание некорректных оценок и спекуляций". Параллельно "временно приостановил" публикацию ежемесячной информации по внешней торговле РФ товарами и Центробанк.

Росморречфлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шведский производитель подшипников SKF прекратит операционную деятельность в РФ

В Кремле опровергли отсрочку для перехода на оплату российского газа в рублях

В Кремле опровергли отсрочку для перехода на оплату российского газа в рублях

Производитель Zewa и Libresse уходит с российского рынка

Новым владельцем бизнеса Imperial Brands в РФ может стать структура "Мегаполиса"

Потребление газа в РФ минувшей зимой достигло нового рекорда

Потребление газа в РФ минувшей зимой достигло нового рекорда

ФТС за 20 дней перечислила в бюджет 258 млрд руб. при плане на апрель в 536 млрд руб.

ФТС за 20 дней перечислила в бюджет 258 млрд руб. при плане на апрель в 536 млрд руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });