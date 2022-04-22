Росморречфлот временно закрыл статистику грузооборота морских портов РФ

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) приостанавливает публикацию статистики грузооборота морских портов РФ, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Данные о грузообороте портов Росморречфлот традиционно раскрывал в середине второй недели месяца, следующего за отчетным. В апреле в обычные сроки статистика не вышла.

"Временная приостановка публикации статистики грузооборота морских портов РФ на сайте Росморречфлота имеет целью сокращение дополнительных потенциальных рисков, которые в актуальных условиях несет для отраслевого сообщества обнародование подобной информации", - ответили в агентстве на запрос "Интерфакса" о причинах задержки в публикации данных за март.

В Росморречфлоте добавили, что в органы статистического учета все необходимые данные предоставляются своевременно.

"Федеральное агентство морского и речного транспорта будет прилагать все усилия для скорейшего возобновления полноформатного информирования СМИ о деятельности и развитии отрасли, в том числе, при помощи регулярной публикации соответствующей достоверной статистики", - заверили в Росморречфлоте.

Российские власти на фоне постоянно ужесточаемых из-за военной операции на Украине санкций в последние недели резко сузили круг официально публикуемых статистических данных. В частности, на неопределенный срок приостановило раскрытие статистики по добыче и экспорту нефти ЦДУ ТЭК. Федеральная таможенная служба закрыла данные по импорту и экспорту "во избежание некорректных оценок и спекуляций". Параллельно "временно приостановил" публикацию ежемесячной информации по внешней торговле РФ товарами и Центробанк.