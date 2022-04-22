Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением из-за геополитики

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в пятницу снижением из-за геополитической напряженности в условиях санкционного давления Запада на Россию и неопределенности в переговорах о завершении конфликта РФ-Украина; индекс МосБиржи опустился в район 2230 пунктов (минимум с 24 февраля), индекс РТС упал ниже 930 пунктов на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2232,23 пункта (-1,7%, утром индекс поднимался до 2290 пунктов), индекс РТС - 928,3 пункта (-3,5%); динамика цен blue chips на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 8,7%.

Доллар вырос до 75,68 рубля (+0,9 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи снизились на 2,8-8%, доллар подешевел на 4,32 рубля.

Подешевели в пятницу расписки TCS Group (-8,7%), акции Polymetal (-6,9%), расписки OZON (-5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-3,7%), "Норникеля" (-3,7%), "НОВАТЭКа" (-2,9%), "МТС" (-2,3%), АФК "Система" (-2%), ПАО "Полюс" (-1,8%), "Аэрофлота" (-1,6%), Сбербанка (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -0,7% "префы"), "Газпрома" (-1,1%), "РусГидро" (-1,1%), ВТБ (-0,9%), "Магнита" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,2%).

Подорожали акции "Татнефти" (+2,8%), "Яндекса" (+2,8%), "Роснефти" (+2,4%), "Северстали" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1%), "ММК" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), UC Rusal (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Геополитические новости

Президент США Джо Байден накануне заявил, что связанным с Россией морским судам будет запрещено заходить в американские порты, как это ранее было сделано в Европе.

Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала дополнительный пакет финансовой помощи Украине в размере $500 млн, о котором ранее сообщил американский президент Байден, "только началом", сообщает Associated Press.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в пятницу, что переговоры с Украиной застопорились, Москва по-прежнему не получила от Киева ответа на переданные несколько дней назад предложения по урегулированию ситуации на Украине.

Шестой пакет санкций ЕС против России может быть представлен на рассмотрение стран в начале следующей недели, в него могут войти частичный запрет на импорт нефти, отключение ряда банков от SWIFT, сообщило в пятницу издание Politico.

Комментарии экспертов

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, признаков прогресса в переговорах по деэскалации конфликта на Украине не появляется, спецоперация России перешла в новую фазу, а градус санкционной и милитаристской риторики представителей западных стран не снижается. В частности, в ЕС не утихают дискуссии вокруг идеи ввода эмбарго на импорт российских энергоносителей. В этих условиях покупки отечественных акций дополнительно сдерживал фактор пятницы.

Внешнерыночный фон остается неустойчивым в свете накала геополитических событий и ухудшающихся перспектив глобального роста. Сказываются на настрое участников торгов и перспективы ускорения темпов ужесточения монетарной политики мировыми ЦБ из-за бушующей инфляции. Рынки закладывают повышение ставок ФРС на 50 б.п. на ближайшем заседании 3-4 мая.

Российский рынок акций в своей динамике продолжит ориентироваться прежде всего на геополитику, а также вектор движения курса рубля. В понедельник, 25 апреля, индекс МосБиржи может формироваться в пределах 2200-2350 пунктов, считает эксперт.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что у рынка акций РФ в условиях сохранения геополитической напряженности отсутствуют веские драйверы для широкомасштабного движения.

"Распадская" в пятницу отменила публикацию операционных результатов за I квартал, объяснив решение невозможностью осуществлять операции с ценными бумагами компании у значительной части инвесторов. Акции "Роснефти" (397,35 рубля) выросли и смотрелись лучше рынка, но сигналов на развитие их повышения пока не поступает. Акции расположены ниже краткосрочных сопротивлений 403 руб. и 450 руб. (полосы Боллинджера дневного графика), лишь при закреплении выше которых можно будет говорить о возросшей вероятности ускорения роста. И, напротив, падение ниже поддержки 359 руб. укажет на риски возвращения к минимумам марта и февраля (175-300 руб.), считает аналитик.

Рынок остается ниже краткосрочных сопротивлений по индексам МосБиржи и РТС (2510 и 1000 пунктов соответственно, средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на преобладание рисков развития нисходящего движения как минимум к поддержкам 2180 и 850 пунктов соответственно. Апрель подходит к концу, а значит, вскоре наступит День победы 9 мая - возможно, к этой дате на геополитическом фронте наметятся какие-то благоприятные сдвиги.

Позитивными потенциальными драйверами нефтяных цен могло бы стать введение нефтяного эмбарго ЕС против России, которое все еще не снято с повестки, а также ослабление коронавирусных ограничений в КНР. В остальном на рынке преобладает беспокойство в отношении замедления мирового спроса на "черное золото".

На экономическом фронте следующая неделя начнется с результатов президентских выборов во Франции, финальный тур которых назначен на воскресенье, 24 апреля. Победа действующего президента Эммануэля Макрона (текущий фаворит) краткосрочно позитивна для европейских настроений, так как предполагает сохранение действующего экономического курса, в то время как вступление на пост президента Марин Ле Пен может нести в себе политические риски для всего региона, полагает Кожухова.

По оценке портфельного управляющего компании "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, на фоне обсуждений возможного отказа Европы от российской нефти, в зависимости от характера этого отказа, может произойти скачок цен или более плавный уход на уровни $130-190 за баррель. По данным JPMorgan, полный немедленный запрет российской нефти вытеснит с рынка более 4 млн б/с и может спровоцировать взлет цен на 65%. Поэтапный отказ в течение примерно четырех месяцев, аналогичный подходу, принятому в отношении поставок российского угля, поможет избежать негативных последствий. По мнению экспертов, отказ Европы от нефти из России по более консервативному сценарию к концу года уменьшит предложение на 2,1 млн б/с. Отказ от российского газа пока не обсуждается. В то же время европейские страны рассматривают возможность увеличения импорта СПГ, чтобы снизить зависимость от российского газа.

В целом отсутствие свежих инвестиционных идей и сохраняющееся давление на финансовый сектор из-за антироссийских санкций вынуждают инвесторов искать ликвидность и продавать российские акции, отмечает Власенко.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" Андрея Кочеткова, акции "ЛУКОЙЛа" в пятницу продолжили снижение, отыгрывая уход с поста руководителя НК Вагита Алекперова и неясные перспективы операционной деятельности компании в Европе, однако выросла "Роснефть". Пока идея нефтяного эмбарго против России в Европе не имеет широкой поддержки, хотя французские чиновники говорят о том, что решение может быть принято в течение нескольких недель. Впрочем, "Роснефть" давно нацеливалась на рынки Азии и в этом смысле может нарастить свои поставки.

Завершение недели для нефти выглядит негативно после снижения прогнозов роста мирового ВВП в МВФ и Всемирного банка, а также на фоне слабого спроса в КНР из-за сохраняющихся мер борьбы с распространением COVID-19. Вместе с тем, глава внешней дипломатии Евросоюза Жозеп Борель подтвердил на неделе, что Европа пока не может отказаться от российской нефти, отмечает Кочетков.

Заявления председателя ФРС США

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,6%, южнокорейский KOSPI - на 0,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,2%), проседают Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX снизились на 1,4-2,5%) и США (индексы теряют 1,3-1,7%) на заявлениях председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Он вновь сигнализировал о большой вероятности повышения ключевой процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов по итогам майского заседания. "По моему мнению, целесообразно было бы двигаться чуть быстрее", - сказал Пауэлл вечером в четверг на мероприятии Международного валютного фонда.

Главной задачей Федрезерва является сдерживание инфляции в США, достигшей в марте 8,5% при целевом показателе в 2%, отметил он. "Экономики не функционируют без ценовой стабильности", - подчеркнул глава ФРС.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены в пятницу также снижаются после роста накануне и могут завершить эту неделю снижением из-за опасений замедления роста мировой экономики и спроса на топливо.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $106,3 за баррель (-1,9% и +1,4% в четверг), июньская цена WTI - $101,87 за баррель (-1,9% и +1,6% накануне).

Главным негативным фактором для рынка нефти на уходящей неделе стало ухудшение Международным валютным фондом прогноза роста мировой экономики в 2022 году до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4%.

Кроме того, Всемирный банк понизил прогноз роста глобального ВВП в текущем году до 3,2%. В январе он ожидал роста мировой экономики на 4,1%.

Особое опасение трейдеров вызывает вспышка COVID-19 в Китае, крупнейшем в мире импортере энергоносителей. Распространение вируса и призванные сдержать его локдауны замедляют экономический рост и спрос на топливо в стране.

Тем временем определенную поддержку котировкам оказали перебои с поставками сырья из Ливии, где на фоне политических протестов добыча сократилась примерно на 500 тыс. баррелей в сутки. Также рынок оценивает перспективы отказа Европы от российской нефти.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката в пятницу выступили акции "Глобалтрак менеджмент" (-15,5%), ГК "Самолет" (-14,1%), расписки "Эталона" (-5,8%), акции ПАО "Лензолото" (-5,5% и -6,2% "префы"), расписки HeadHunter (-5,5%), Globaltrans (-5,2%), ГДР Ros Agro (-5,1%).

Petropavlovsk (-1,6%) в I квартале 2022 года увеличил производство золота на 8% (до 103 тыс. унций) за счет роста производства на Пионере, а также объемов переработки стороннего концентрата, сообщила компания. При этом Petropavlovsk снизил прогноз производства на 2022 год до 375-405 тыс. унций с 380-420 тыс. унций: прогноз производства из собственного сырья остается на уровне 345-365 тыс. унций, а из стороннего - снижается до 30-40 тыс. унций с 35-55 тыс. унций.

Выросли акции "Русснефти" (+12,7%), "ВСМПО-Ависма" (+7,1%), ПАО "Группа Позитив" (+4,7%), "Мечела" (+4,2%), ПАО "Группа ЛСР" (+4%), "ТГК-2" (+3,4% и +6,6% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,28 млрд рублей (из них 6,8 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,36 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 6,06 млрд рублей на акции "Газпрома").