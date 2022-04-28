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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

Инвестор заявил, что китайская экономика находится в худшем состоянии за 30 лет

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Китайская экономика в данный момент находится в наихудшем состоянии за последние 30 лет, считает основатель и глава одной из крупнейших в Азии частных инвесткомпаний PAG Вэйцзянь Шань.

"Мнение рынка относительно китайских акций также является самым низким за 30 лет", - приводит слова эксперта газета Financial Times.

По словам главы PAG, важные части китайской экономики, включая являющийся финансовым центром Шанхай, были "полупарализованы" из-за жесткой политики "нулевой терпимости" Пекина к COVID-19, и экономические последствия этого будут "серьезными".

"Китай сейчас кажется нам похожим на США и Европу в 2008 году, - сказал Вэйцзянь Шань. - Хотя мы по-прежнему уверены в долгосрочных перспективах роста в КНР, мы очень осторожно относимся к китайским рынкам".

FT ссылается на видеозапись мероприятия, которое, по словам источника издания, было частью road show PAG перед планируемым IPO в Гонконге. В прошлом месяце PAG подала заявку на проведение IPO, которое может стать крупнейшим в Гонконге с начала текущего года. PAG планирует разместить акции на $2 млрд и рассчитывает на оценку в $15 млрд.

Китай
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