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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Сбербанк снизил ставки по вкладам до 12%

Сбербанк снизил ставки по вкладам до 12%
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк снизил ставки по основным вкладам на 4 процентных пункта (п.п.), следует из материалов на сайте банка.

Теперь максимальная ставка по вкладам у Сбербанка составляет 12%, тогда как ранее она достигала 16%.

По "СберВкладу" ставка при размещении средств на 1-3 месяца составляет (11%) (ранее 15%), 6 месяцев - 9% (ранее 13%), 1 год - 8% (ранее 11%). С годовой подпиской "СберПрайм+" ставки по вкладам будут выше на 1 п.п.

Максимальная ставка по вкладу "Промо управляй" снижена с 11,1% до 9,1%.

Сбербанк также снизил ставки по потребительским кредитам на 2 п.п. Теперь минимальная ставка составляет 17,9%, ранее она достигала 19,9%.

Ранее сообщалось, что Сбербанк с 1 мая снизит ставки по основным ипотечным программам на 3 п.п., ставки будут начинаться от 13,9%.

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов (б.п.), до 14% годовых. До этого регулятор 8 апреля понизил ставку тоже на 300 б.п. - до 17%. ЦБ резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.

Сбербанк
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