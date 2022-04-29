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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

Сбербанк с 1 мая снизит ставки по ипотеке

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк с 1 мая 2022 года снизит ставки по базовым ипотечным продуктам, в том числе на новостройки и приобретение жилья на вторичном рынке, говорится в сообщении банка.

Ставки по этим программам будут начинаться от 13,9% (сейчас – от 16,9%).

Банк отмечает, что скидка на ипотеку для зарплатных клиентов вырастет с 0,5 процентного пункта (п.п.) до 1 п.п.

Ранее ВТБ сообщил о снижении с 30 апреля ставки по ипотеке на 3 п.п. – до 13,9%.

Совет директоров Банка России в пятницу решил снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов (б.п.), до 14% годовых. До этого регулятор 8 апреля понизил ставку тоже на 300 б.п. – до 17%. ЦБ резко повысил ставку – с 9,5% до 20% – 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.

Сбербанк
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