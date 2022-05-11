Pirelli увеличила квартальную прибыль больше чем в два раза

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Итальянский производитель шин Pirelli & C SpA в первом квартале 2022 года увеличил чистую прибыль более чем в два раза. В квартальном отчете компания улучшила собственный прогноз о годовой выручке.

В январе-марте 2022 года чистая прибыль Pirelli составила 109,8 млн евро против 42,2 млн евро годом ранее.

Скорректированная прибыль без учета процентных и налоговых выплат (EBIT) в минувшем квартале выросла на 35,4% до 228,5 млн евро, а рентабельность по этому показателю увеличилась до 15% с 13,6% годом ранее.

Квартальная выручка повысилась на 22,2%, до 1,52 млрд евро. В органическом выражении продажи увеличились на 19%.

Pirelli улучшила свой прогноз на 2022 год и теперь ожидает выручки в диапазоне от 5,9 до 6 млрд евро вместо ожидавшихся ранее 5,6-5,7 млрд евро. Вместе с тем прогноз рентабельности по EBIT был ухудшен примерно до 15% с 16-16,5% из-за событий на Украине и локдаунов в Китае.

Рыночная капитализация Pirelli с начала года упала на 26% и составляет 4,3 млрд евро.